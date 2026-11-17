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O astro do Atlético de Madrid está muito perto de ficar fora do confronto com o Barcelona, marcado para 2 de dezembro, pela LaLiga.

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O jornal "Marca" informou que a participação de Ademola Lookman na partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, em 2 de dezembro, é bastante incerta.

Depois de se lesionar enquanto defendia a seleção da Nigéria na última sexta-feira, o jogador era aguardado pelo Atlético de Madrid em Madri para que o clube confirmasse que a leve entorse no joelho diagnosticada pela Federação Nigeriana não era grave. No entanto, após novos exames realizados pelo departamento médico do clube, os testes revelaram uma lesão mais séria, ainda que de gravidade moderada.

Por isso, o prazo para sua recuperação e retorno a tempo de enfrentar o líder do campeonato é considerado muito apertado.

Preocupação justificada

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A preocupação que tomou conta do Atlético de Madrid desde que o ponta precisou deixar a partida de sua seleção contra a Tanzânia, na última sexta-feira, por causa de uma lesão no joelho esquerdo, tinha fundamento.

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Era necessário confirmar que a lesão não era grave, por isso houve esforços para acelerar seu retorno à Espanha, o que se mostrou difícil. Assim, ao chegar ao centro de treinamento "El Cerro" pouco depois das 13h desta terça-feira, Lookman passou por exames para determinar com precisão a extensão da lesão.

Lookman fica fora de pelo menos 3 partidas

Após o exame, o Atlético de Madrid lamentou que a lesão do jogador seja mais grave do que se imaginava inicialmente, o que significa que o tempo de recuperação agora depende da evolução do seu quadro.

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Está claro que ele vai desfalcar a partida de domingo contra o Getafe e o jogo da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Viking, e parece muito improvável que esteja pronto para o duelo com o Elche no sábado, 28 de novembro.

Na verdade, nem mesmo sua recuperação a tempo para o jogo contra o Barcelona, na quarta-feira, 2 de dezembro, está garantida, embora esse seja o principal objetivo de Lookman no momento.

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Um cenário diferente para Lookman

A Data Fifa deveria ser uma oportunidade de ouro para Lookman recuperar a boa forma após semanas muito difíceis no Atlético de Madrid. O nigeriano não só perdeu a vaga entre os titulares, como sequer entrou como reserva contra o Barcelona, em um recado claro do técnico Diego Simeone de que ele não vive seu melhor momento.

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Simeone admitiu que o jogador não está em sua melhor fase, e Lookman demonstrou o desejo de se apresentar à seleção na esperança de recuperar a confiança e marcar gols, mas, até agora, só colheu mais preocupações e uma lesão.

Justamente quando buscava recuperar o brilho e a confiança, o nigeriano Ademola Lookman levou mais um duro golpe ao se lesionar de forma repentina enquanto atuava pela seleção contra a Tanzânia, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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O atacante do Atlético de Madrid precisou deixar o campo antes do fim do primeiro tempo, após sentir dores repentinas, em uma cena que preocupou a comissão técnica da seleção nigeriana e, ao mesmo tempo, a torcida do Atlético de Madrid.