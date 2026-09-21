O Al-Nassr sofreu um duplo golpe antes do retorno das competições da Roshn Saudi League, depois que um de seus jovens jogadores sofreu uma lesão que o afastará dos gramados por várias semanas, em uma perda cujos efeitos se estendem entre o time principal e a equipe sub-21, de acordo com o que noticiou o jornal saudita "Arriyadiyah".

Os exames médicos aos quais foi submetido Rakan Al-Ghamdi, jogador do Al-Nassr de 21 anos, revelaram que ele sofreu uma entorse no ligamento do joelho e uma contusão na cartilagem, fazendo com que o período previsto de sua ausência varie entre 4 e 6 semanas.

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A lesão chega em um momento muito difícil para Al-Ghamdi, que tinha a chance de se apresentar com o time principal, depois que o técnico australiano Ange Postecoglou recorreu aos seus serviços pela primeira vez durante o segundo tempo do confronto contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na rodada de abertura da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, partida que terminou com a derrota do Al-Nassr por 4 a 0.

E a perda do Al-Nassr não parou no time principal, já que Al-Ghamdi era um dos elementos da equipe sub-21, e se lesionou durante o último treino antes do confronto contra o Damac, na última sexta-feira, partida que terminou com a vitória do Al-Nassr por um gol a zero nas competições da Joy League de Elite.

Dessa forma, o Al-Nassr perde um de seus jogadores que começavam a se aproximar dos cálculos do time principal, e ao mesmo tempo desfalca a equipe de base em uma fase na qual precisa de todos os seus elementos, tornando a lesão um duplo golpe no âmbito das duas equipes, especialmente com a extensão do período de ausência para um mês ou mais.

É esperado que os jogadores do time principal retornem aos treinos na noite de segunda-feira, após as férias que a comissão técnica concedeu aos jogadores depois do fim do confronto asiático, enquanto o Al-Nassr se prepara para retomar sua caminhada na Roshn Saudi League após o período de paralisação com o confronto contra o Al-Diriyah no dia 9 de outubro próximo, no estádio Al-Awwal Park, pela oitava rodada.

O Al-Nassr ocupa atualmente a terceira posição na tabela de classificação da Roshn Saudi League com 16 pontos, com uma diferença de dois pontos para o líder Al-Hilal, enquanto a lesão de Al-Ghamdi aumenta os cálculos da comissão técnica no próximo período, especialmente porque o jogador tinha começado a receber uma chance com o time principal, além de sua participação com a equipe sub-21.