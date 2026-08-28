Golpe doloroso: lesão no ligamento cruzado encerra a temporada de estrela da seleção de Marrocos

O internacional marroquino Chadi Riad sofreu um duro golpe no início da temporada após a confirmação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que encerra a temporada do zagueiro do Crystal Palace neste ano, em mais um revés na carreira profissional do jogador.

Segundo informou o jornal britânico Daily Mail, os exames médicos aos quais Riad foi submetido nesta semana confirmaram a ruptura do ligamento cruzado, depois de o jogador se lesionar durante o confronto entre Crystal Palace e Everton, deixando o gramado carregado em uma maca aos 70 minutos.

Esta é a segunda lesão do tipo na carreira do zagueiro marroquino, que já havia ficado de fora durante sua primeira temporada com o Crystal Palace, após sua transferência para o clube inglês, vindo do Barcelona por 12 milhões de libras esterlinas.

Riad havia começado a recuperar seu espaço de forma clara na parte final da temporada passada, depois de ter a oportunidade de atuar com regularidade pelo Crystal Palace, antes de ser titular na final da Liga Conferência Europa e contribuir para a conquista do título de sua equipe diante do Rayo Vallecano.

A lesão chega em um momento difícil para o jogador, que buscava manter seu lugar no elenco do Crystal Palace, depois de iniciar a temporada com grandes ambições, antes que seus planos mudassem rapidamente por causa da grave lesão.

A lesão de Riad deve representar uma nova dor de cabeça para a comissão técnica do Crystal Palace, especialmente porque o clube já havia se movimentado durante a janela de transferências para reforçar sua defesa, com a contratação de Axel Disasi por empréstimo do Chelsea, além de estar próximo de acertar a chegada de Joel Ordóñez, do Club Brugge.