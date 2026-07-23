A equipa técnica do clube catari Al-Rayyan sofreu, esta quinta-feira, um duro golpe no arranque da preparação para as competições da nova temporada, após anunciar a lesão do seu avançado sérvio Aleksandar Mitrovic.

O clube emitiu um comunicado oficial no qual afirmou: "O nosso jogador Aleksandar Mitrovic sofreu uma lesão no ligamento lateral da perna esquerda, na sequência de um choque violento durante os treinos da equipa".

O Al-Rayyan esclareceu que os exames médicos confirmaram a necessidade de o avançado sérvio ficar afastado dos relvados por um período que varia entre dois e três meses, estando atualmente a cumprir um programa de tratamento e reabilitação integrado sob a supervisão das equipas técnica e médica, para garantir a sua total recuperação e o seu rápido regresso.

Mitrovic, de 31 anos, tinha-se juntado às fileiras do Al-Rayyan em setembro de 2025, proveniente do Al-Hilal saudita, e disputou 14 jogos pela equipa, nos quais marcou 7 golos e fez 4 assistências.

O avançado sérvio é considerado uma das contratações mais notáveis na história do futebol catari, após uma passagem repleta de êxitos pelo Al-Hilal, durante a qual marcou 68 golos e fez 15 assistências em 79 jogos, e antes disso uma experiência de destaque pelo Fulham inglês, onde apontou 111 golos em 206 jogos.

Recorde-se que o Al-Rayyan, orientado pelo seu novo treinador Luka Katani, realiza atualmente o seu estágio de preparação em Espanha, no qual empatou a três golos frente ao Rochdale inglês em jogo de caráter amigável.