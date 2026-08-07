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Golpe doloroso: lesão com ruptura do ligamento cruzado abala o Arsenal

Arsenal
L. Copley
Premier League
England

Início frustrante

Um dos jogadores do Arsenal sofreu uma lesão chocante poucos dias antes do início da nova temporada na Inglaterra.

Louis Copley, meio-campista do Arsenal, confirmou ter sofrido uma lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior durante o amistoso disputado pela equipe principal contra o Real Betis, o que representa um duro golpe para o jovem jogador antes do início da nova temporada.

Copley, que atua originalmente como meio-campista, jogou na posição de lateral-direito diante do Real Betis, após entrar no início do segundo tempo, mas foi obrigado a deixar o campo depois de apenas 10 minutos, sendo substituído por Theo Julienne.

A lesão deve impedir Copley de sair por empréstimo no próximo período, depois de o jogador buscar uma oportunidade para atuar com maior frequência.

O jogador escreveu em sua conta no Instagram: "Não há palavras que possam descrever o que sinto agora. Passar da estreia com a equipe durante a pré-temporada do clube que cresci torcendo, à descoberta de uma lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior".

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E acrescentou: "O caminho à minha frente não será fácil, mas darei tudo o que tenho para voltar mais forte e melhor".

Copley disputou o primeiro amistoso oficial do Arsenal durante a pré-temporada contra o Girona, atuando na posição de lateral-direito e apresentando algumas contribuições ofensivas que chamaram a atenção.

O jogador de 19 anos passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Crawley Town, além de já ter estado no banco de reservas da equipe principal do Arsenal no confronto contra o Club Brugge.

Copley é um dos principais jogadores da equipe sub-21 do Arsenal e também usou a braçadeira de capitão nessa categoria em diversas ocasiões.

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