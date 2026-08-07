Golpe doloroso: lesão com ruptura do ligamento cruzado abala o Arsenal

Um dos jogadores do Arsenal sofreu uma lesão chocante poucos dias antes do início da nova temporada na Inglaterra.

Louis Copley, meio-campista do Arsenal, confirmou ter sofrido uma lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior durante o amistoso disputado pela equipe principal contra o Real Betis, o que representa um duro golpe para o jovem jogador antes do início da nova temporada.

Copley, que atua originalmente como meio-campista, jogou na posição de lateral-direito diante do Real Betis, após entrar no início do segundo tempo, mas foi obrigado a deixar o campo depois de apenas 10 minutos, sendo substituído por Theo Julienne.

A lesão deve impedir Copley de sair por empréstimo no próximo período, depois de o jogador buscar uma oportunidade para atuar com maior frequência.

O jogador escreveu em sua conta no Instagram: "Não há palavras que possam descrever o que sinto agora. Passar da estreia com a equipe durante a pré-temporada do clube que cresci torcendo, à descoberta de uma lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior".

E acrescentou: "O caminho à minha frente não será fácil, mas darei tudo o que tenho para voltar mais forte e melhor".

Copley disputou o primeiro amistoso oficial do Arsenal durante a pré-temporada contra o Girona, atuando na posição de lateral-direito e apresentando algumas contribuições ofensivas que chamaram a atenção.

O jogador de 19 anos passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Crawley Town, além de já ter estado no banco de reservas da equipe principal do Arsenal no confronto contra o Club Brugge.

Copley é um dos principais jogadores da equipe sub-21 do Arsenal e também usou a braçadeira de capitão nessa categoria em diversas ocasiões.



