O Barcelona Atlètic sofreu um novo golpe após a confirmação do desfalque de seu goleiro Eder Aller por cerca de 4 meses, depois de ser submetido a uma cirurgia no quadril direito, segundo anunciou o clube catalão nesta sexta-feira, uma perda impactante para a equipe comandada por Juliano Belletti.

O Barcelona esclareceu, em comunicado oficial, que o jovem goleiro passou por uma cirurgia por artroscopia para tratar uma lesão na cartilagem e no lábio acetabular da articulação do quadril direito, realizada pelos médicos Fabián Oraza e Marc Aguilar, dos serviços médicos do clube, no Hospital de Barcelona.

O comunicado do clube afirmou: "O jogador do Barcelona Atlètic, Eder Aller, foi submetido na manhã de sexta-feira a uma cirurgia por artroscopia no quadril direito para tratar uma lesão na cartilagem e no lábio acetabular. A operação foi realizada pelos médicos Fabián Oraza e Marc Aguilar, dos serviços médicos do clube, no Hospital de Barcelona. O tempo de recuperação é estimado em cerca de quatro meses".

Desfalque prolongado e problemas físicos desde o fim de agosto

Aller sofreu com problemas físicos ao longo das últimas semanas, que o afastaram da participação com o time principal, com o Barcelona Atlètic e com as equipes das categorias de base desde o fim de agosto passado.

O goleiro esteve na lista de Hansi Flick nos 3 primeiros jogos do Campeonato Espanhol diante de Elche, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, e também esteve com Belletti na partida de estreia do Barcelona Atlètic diante do Nájara.

Aller foi titular diante do Feyenoord na UEFA Youth League no dia 10 de setembro, mas deixou o campo no intervalo, sendo substituído por Gerard Sala, antes que seus problemas de saúde se prolongassem e se tomasse a decisão de submetê-lo à cirurgia.

O longo desfalque do goleiro representa um desafio adicional para o Barcelona Atlètic, especialmente porque Aller é considerado um dos nomes promissores na posição de goleiro dentro do clube, e se esperava que ele continuasse sua evolução durante a atual temporada.