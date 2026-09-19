O Barcelona sofreu um duro golpe durante o confronto com o Sevilla, depois que o dinamarquês Andreas Christensen foi obrigado a deixar o campo antes de completada uma hora de partida, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, por causa de dores na parte posterior da coxa esquerda.

Christensen caiu ao chão após uma dividida com o atacante do Sevilla Rubén Vargas e, embora a colisão tenha parecido leve no início, sinais de dor apareceram no zagueiro do Barcelona, levando a comissão técnica comandada por Hansi Flick a decidir substituí-lo, com a entrada de Gerard Martín em seu lugar.

Christensen aparentava sentir dores no banco de reservas, após colocar a mão na parte posterior da coxa esquerda, enquanto o departamento médico interveio aplicando gelo no local da lesão, em meio à expectativa para saber a sua natureza e o tempo provável de sua ausência.

O zagueiro dinamarquês vinha fazendo uma boa partida antes de sua saída, tendo desempenhado um papel de destaque no gol de empate do Barcelona, depois de avançar e dar um passe em profundidade perfeito para Raphinha, que marcou o gol de empate.

A lesão chega em um momento em que Christensen havia começado a retomar sua presença no Barcelona, após ter enfrentado uma temporada difícil, tendo disputado até agora 492 minutos, um número que se aproxima do total de suas participações em toda a temporada passada, que chegou a 551 minutos.