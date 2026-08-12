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Golpe doloroso antes do início da temporada: Belamri sofre ruptura do ligamento cruzado

Y. Belammari
Al Ahly
Marrocos
Egito

O Al Ahly perde um de seus astros

O Al Ahly anunciou que seu jogador, o internacional marroquino Youssef Belammri, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, após passar por exames médicos e ressonância magnética nas últimas horas.

O doutor Ahmed Gaballah, chefe do departamento médico do Al Ahly, afirmou, através do site do clube, que os exames aos quais Belammri se submeteu comprovaram a lesão de ruptura do ligamento cruzado.

O chefe do departamento médico esclareceu que o clube começou a tomar as providências necessárias em relação à lesão de Belammri, ressaltando que está sendo definida a data para a cirurgia do jogador no próximo período.

A lesão de Belammri representa um duro golpe para a comissão técnica do Al Ahly, comandada por seu compatriota Houssine Ammouta, diante da importância do jogador e da necessidade que a equipe tem de suas peças antes de uma temporada em que busca compensar os fracassos da temporada passada.

Belammri sofreu a lesão no amistoso do Al Ahly contra o Badalona, que terminou com a vitória da equipe vermelha por 3 a 0, mais cedo neste dia, dentro do período de treinamento da equipe realizado na Espanha, em preparação para a nova temporada.

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Belammri, de 27 anos, ingressou nas fileiras do Al Ahly vindo do Raja durante a janela de transferências de inverno, em janeiro passado, com um contrato de 3 anos, e disputou 12 partidas em todas as competições.

Ficou confirmado que Belammri desfalcará o início da temporada do Al Ahly, à espera de sua cirurgia e da definição de uma data aproximada para seu retorno.

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