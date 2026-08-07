Segundo relatos coincidentes da imprensa, entre eles da Sky Sports e de Fabrizio Romano, o Barça apresentou uma primeira oferta por Rodri ao City. De acordo com Romano, os catalães colocaram na mesa um valor fixo de 45 milhões de euros, além de bônus de mais cinco milhões de euros.

No entanto, o vice-campeão inglês rejeitou imediatamente a proposta na manhã de sexta-feira. Portanto, o Barça ainda terá de se esforçar para conseguir o jogador desejado para o centro do meio-campo, e uma reportagem de The Athletic dá pouca esperança aos torcedores catalães de uma conclusão em curto prazo.

Segundo a publicação, o pacote total do Barcelona, no valor de 50 milhões de euros, ainda está muito longe da quantia que o City imagina como taxa de transferência. Os Skyblues só estariam dispostos a iniciar negociações concretas por uma transferência de Rodri a partir de uma oferta na casa dos 80 milhões de euros, diz a matéria. O contrato do espanhol vai até 2027.

Desdobramento explosivo sobre Rodri: não ao Real Madrid, ida para o Barcelona?

Algumas horas antes, por sua vez, vazou em definitivo que o Barça vai tirar Rodri do rival histórico Real Madrid. Como anunciou o agente do meio-campista, Pablo Barquero, à rádio Cadena Ser, Rodri decidiu não assinar contrato com o recordista de títulos espanhóis de Madri.

"A oferta era realmente muito boa. Nós apreciamos o profissionalismo, a classe, o respeito e a forma como o Real Madrid conduziu as negociações. O Real Madrid estava seriamente interessado na contratação de Rodri e fez de tudo para convencê-lo. Do presidente ao diretor-geral, todos trabalharam para tornar possível a ida de Rodri para o Real Madrid", disse Barquero.

As conversas com os Merengues foram "positivas", mas o campeão mundial e europeu espanhol decidiu "por outra oferta". Barquero não revelou de qual clube se trata exatamente. Segundo relatos coincidentes da imprensa, justamente o Barcelona, arquirrival do Real, levou a melhor.

Na quinta-feira, o jornal espanhol Marca já havia informado que Rodri deu sinal verde aos dirigentes do atual campeão de LaLiga, comandado pelo técnico Hansi Flick, para uma transferência nesta janela. Agora, o Barça ainda precisa enfrentar a difícil tarefa de chegar a um acordo com o Manchester City.

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Barcelona aparentemente precisa vender jogadores para transferir Rodri

No Real, por outro lado, a frustração já havia se espalhado antes mesmo do surgimento das reportagens, porque em Madri se recebiam cada vez mais sinais do lado de Rodri de que ele preferiria o Camp Nou ao Bernabéu. Os Merengues estariam supostamente tentando contratar o capitão campeão mundial da Espanha há várias semanas. Rodri não deu qualquer sinal de que renovaria com os Skyblues, de modo que uma saída nesta janela passou a ser cada vez mais uma opção plausível para os ingleses.

A favor do FC Barcelona na disputa por Rodri pesou o estilo de jogo da equipe, claramente voltado à posse de bola, enquanto o Real, mesmo sob o novo técnico Jose Mourinho, provavelmente recorrerá em alguns momentos ao jogo de transição. Além disso, ao contrário do que aconteceria no Real, Rodri encontraria nos catalães vários companheiros de equipe com os quais conquistou o título mundial neste verão.

No Barça, Frenkie de Jong está fora por um longo período no centro do meio-campo devido a uma lesão no joelho, de modo que há uma necessidade nessa posição que Rodri poderia suprir.

Para que a transferência se concretize do ponto de vista dos catalães, porém, o clube precisa primeiro vender jogadores, segundo o The Athletic, para poder disponibilizar os recursos financeiros necessários. Neste verão, o Barça já investiu cerca de 100 milhões de euros em Anthony Gordon (Newcastle) e Karim Adeyemi (Dortmund).