Golovin e Fàbregas brilham pelo Monaco - Ligue 1 Performance Index

Time de Leonardo Jardim conseguiu sua primeira vitória em casa na temporada depois de uma atuação vigorosa, mas o Lille foi a equipe do fim de semana

Poderia a vitória do Monaco por 2 a 1 sobre o Toulouse ter sido finalmente o ponto de virada no Stade Louis II?

A maneira na qual os comandados de Leonardo Jardim jogaram aquela partida foi animador. A equipe do principado venceu a primeira da temporada em casa na Ligue 1, graças aos gols de Aleksandr Golovin e Cesc Fàbregas.

De fato, a atuação coletiva foi tão convincente que o Monaco tem dois jogadores no Top 5 do Opta Performance Index desta semana, que mede o quão bem estão todos os jogadores na divisão e gerencia em uma base semanal, marcando-os de 100.



Golovin foi usado no meio de campo, onde ele teve uma exibição de classe, o que é refletido por sua pontuação de 97,7 para o fim de semana. Ele foi confortavelmente o melhor em toda a divisão.

Juntando-se a ele no Top 5 está o seu companheiro de equipe Fàbregas. Contratado junto ao Chelsea em janeiro, o espanhol ditou o ritmo do Monaco, proporcionando que o time tivesse uma posse de bola firme que eles precisavam no meio. E mais do que isso: ele marcou o gol da vitória que ajudou muito a aliviar a pressão crescente sobre a equipe.





É claro, ao olhar para o ranking que o Lille fez no desempenho do fim de semana, ao vencer o Nice por 4 x 0 na sexta-feira, o time de Christophe Galtier forjou a reputação de ser uma força devastadora de contra-ataque. O gol inicial de Rafael Leão ajudou a destacar suas qualidades. Seus oponentes não tinham a menor chance contra ele. O português ficou em quinto lugar no ranking com uma pontuação impressionante de 89,4, mas, ainda assim, foi superado por dois companheiros de equipe.

Nicolas Pepe terminou em segundo lugar da semana por uma exibição devastadora. O Lille está aliviado por ter conseguido segurar a sua principal estrela no mercado de janeiro, mesmo a despeito do interesse de vários clubes gigantes da Europa. O desejo desses clubes deve crescer se Pepe continuar a ter jogos como os do final de semana.

Ele não apenas marcou um lindo gol no primeiro tempo, como também deu assistência para Jonathan Bamba no segundo período, que fez excelente partida pela ponta esquerda e terminou com a terceira melhor pontuação no Índice de Desempenho do fim de semana.



Destacando a profundidade que o LOSC tem em seu ataque, Loic Remy também reivindica uma posição Top 10. O ex-Chelsea saiu do banco para fazer o quarto nos acréscimos.



Ele não foi o único substituto a marcar. Tanto Suk Hyun-Jun como Clinton N'Jie ficaram no Top 10 por boas atuações mesmo vindos do banco de reservas. Ambos fizeram no mesmo jogo em que o Reims venceu o Marseille por 2 a 1 em Champagne.

Enquanto isso, na batalha contra o rebaixamento entre Angers e Dijon, um gol de Stephane Bahoken fez a diferença. O forte atacante se impôs em toda o jogo e deu dores de cabeça à defesa adversária.





Finalmente, o Lyon também é reconhecido neste ranking depois de ter se tornado o primeiro time a vencer o Paris Saint-Germain na Ligue 1 nesta temporada. Eles venceram por 2 a 1 em um grande jogo no Vale du Rhone.



O ex-atacante do Celtic, Moussa Dembele foi a grande estrela do OL. Ele fez o gol de empate antes do intervalo e, mais tarde, sofreu o pênalti decisivo. Assim, ele ultrapassou o seu companheiro de clube, Anthony Lopes, que fez uma série de brilhantes defesas.



Na próxima semana, o PSG prepara-se para a Liga dos Campeões contra o Manchester United, mas antes, o time parisiense recebe o Bordeaux, enquanto o Lille, o segundo colocado, visita o Guingamp e o Lyon vai tentar manter o bom momento contra o Nice.