Golo de ouro... Espanha conquista o Campeonato do Mundo pela segunda vez na sua história

A seleção espanhola subiu ao trono do futebol mundial pela segunda vez na sua história, depois de arrancar uma vitória agónica e preciosa frente à congénere argentina por um golo sem resposta, na final do Mundial 2026, na sequência de um jogo maratonístico que se prolongou até ao prolongamento no estádio "Nova Iorque Nova Jérsia".

O empate a zero impôs-se no decorrer do encontro até ao minuto 106, antes de a seleção espanhola conseguir decifrar a defesa argentina com um golo que deu à "La Roja" o título mundial.

O único golo surgiu quando Pedro Porro fez um cruzamento rigoroso para dentro da grande área, à qual se elevou Nico Williams para amortecer a bola de cabeça para Ferran Torres, que a recebeu com um remate forte de pé esquerdo, alojando-a nas redes do guarda-redes argentino, decretando o golo da vitória e da consagração.

Com esta vitória, a seleção espanhola sagrou-se campeã do Mundial pela segunda vez na sua história, depois de ter conquistado o seu primeiro título na edição de 2010, na África do Sul, acrescentando a segunda estrela ao seu palmarés dourado e confirmando o seu estatuto entre as grandes seleções mundiais, enquanto milhares de adeptos ficaram a um passo de vencer o grande prémio no âmbito do concurso Driven Quest.

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