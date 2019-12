Goleiros do Real Madrid têm o melhor desempenho após mais de 30 anos

Mesmo com as muitas críticas, especialmente a Courtois, o clube merengue nunca sofreu tão poucos gols nas 18 primeiras rodadas de LaLiga

A temporada do não é o que se esperava. Com claros problemas no ataque - que ficaram evidentes no empate em 0 a 0 contra o - a equipe comandada por Zinedine Zidane tem pelo menos um ponto a se orgulhar: os goleiros da equipe têm o melhor desempenho dos últimos 30 anos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

De acordo com um levantamento feito pelo jornal Marca, a equipe madridista chegou à 18ª rodada de LaLiga com 12 gols sofridos. Não é o time menos vazado do campeonato, pois o , de 'Cholo' Simeone sofreu apenas 10. Ainda assim, a estatística mostra que desde a temporada 1987/88 o time nunca tinha sofrido tão poucos gols. E durante esse período passaram nomes de peso como Casillas, Cañizares, Illgner e Navas.

Mais artigos abaixo

A última vez que o Real Madrid tinha sofrido 12 gols nas 18 primeiras rodadas foi na temporada 1987/88, quando os arqueiros eram Francisco Buyo, Ochotorena e Agustín. Desde então, a equipe blanca sempre se destacou pelo ataque matador, mas a defesa sempre sofreu mais gols. Ao fim da temporada 87/88, o Real Madrid terminou o certame com 26 tentos sofridos.

Na atual temporada, das 15 partidas que Courtois atuou pelos merengues, o time saiu sem ser vazado sete vezes.

De toda a história do Real Madrid, em apenas duas temporadas o time sofreu menos gols a essa altura do campeonato. Foi em 1961/62 e 1971/72, quando a agremiação da capital foi vazada 11 vezes.