Goleiro turco da Copa de 2002 diz que subestimou coronavírus: "Maior batalha da minha vida"

Rustu Reçber contou como ainda está enfrentando a doença e fez um apelo para as pessoas ficarem em casa

Rustu Reçber chegou a disputar semifinal de , mas afirma que a partida mais importante da sua vida está sendo jogada agora, anos depois de se aposentar dos gramados. O adversário? O novo coronavírus.

O ex-goleiro de Antalyaspor, , , e seleção turca, que inclusive enfrentou o duas vezes no Mundial de 2002, contraiu Covid-19 em março passado e passou dias difíceis em um hospital do seu país natal.

Ao site TuttoMercatoWeb, da , um dos países que mais sofre com a pandemia, Rustu Reçber contou como os primeiros sintomas apareceram até que o quadro evoluísse e forçasse a sua internação.

"No primeiro dia, tive apenas uma leve dor de garganta, no segundo tive febre, mas não passou dos 37,5 graus. Entrei em contato com meu médico de família e comecei a tomar remédios e analgésicos, mas nesse meio tempo perdi também apetite, olfato e paladar, além de sempre ter uma tosse estranha. Tenho que admitir que no começo subestimei a coisa porque achava que era uma gripe simples", afirmou o ex-jogador de 46 anos.

"A febre continuava subindo várias vezes, no sétimo dia estava muito alta. Depois de mais 48 horas sem a temperatura do meu corpo diminuir, eu realmente comecei a me preocupar e, a conselho do médico, fui ao hospital. Tinha uma pneumonia grave e fui para a UTI. Vivi um momento difícil, foi uma das batalhas mais difíceis da minha vida, mas o pior acabou e finalmente estou em casa".

Rustu Reçber agradeceu as milhares de mensagens de apoio que recebeu durante o período em que ficou no hospital, enviou apoio aos italianos e disse que ainda vai ficar 15 dias em quarentena. Ele aproveitou para reforçar a importância das medidas de isolamento no combate ao novo coronavírus.

"Este vírus é uma coisa séria, você não pode brincar ou escondê-lo. O Covid-19 está ameaçando toda a humanidade. Vamos ficar em casa e evitar o contato desnecessário com outras pessoas. Me escutem, porque eu vivi isso pessoalmente", concluiu o ex-goleiro.