Goleiro revela pergunta secreta de Salah ao fim de goleada: "É muito profissional!"

O goleiro do Watford ficou impressionado depois de uma conversa sobre um possível pênalti com a estrela do Egito

Ben Foster, goleiro do Watford, disse estar convencido de que Mohamed Salah é um grande profissional após uma conversa que teve com o jogador, logo depois da vitória do Liverpool por 5 a 0 contra seu time.

No confronto, Salah marcou um gol incrível, e sua equipe esmagou o time de Foster pela Premier League, ainda no dia 16 de outubro. No entanto, o goleiro ficou mais impressionado com a pergunta que recebeu do atacante dos Reds.

Foster contou a história em um vídeo em seu blog, o "The Cycling GK", de Salah perguntando sobre a direção que ele teria tomado se a estrela do Liverpool se preparasse para cobrar um pênalti.

O ex-goleiro do Manchester United disse: "O que quero falar, em particular, é sobre Salah. Sobre o que ele me disse que me fez pensar: Meu Deus, você é tão profissional, tão motivado. Você quer ser o melhor que puder."

"Eles acabaram de ganhar o jogo por 5 a 0, Mohamed Salah marcou um gol no jogo. Ele veio até mim no fim do jogo e colocou a mão na boca porque não queria que as câmeras vissem. Mas ele veio e disse: Ben, se eu cobrasse um pênalti, para onde você teria caído?"

(Foto: Getty Images)

"Agora, assim que ele disse isso, pensei: Ah, menino inteligente, inteligente. Porque fazemos nossa pesquisa. Todos os goleiros fazem suas pesquisas sobre atacantes e vão tentar descobrir onde seus últimos quatro, cinco ou 10 pênaltis podem ter ocorrido, por exemplo. E de Salah, seus últimos cinco pênaltis foram para a direita do goleiro.

"Então, eu olhei para ele e disse: Eu teria mergulhado para a minha direita porque você colocou seus últimos cinco pênaltis à direita. E um grande sorriso apareceu em seu rosto, um grande sorriso, e ele disse: Sim, obrigado. Eu precisava saber."

“Então, não contente em vencer o jogo por 5 a 0 e marcar um gol, ser o melhor em campo com um desempenho inacreditável. Ele tem que saber os mínimos detalhes para o próximo jogo, se ele perderia aquele pênalti ou como ele deveria bater. É por isso, para mim, que Mohamed Salah está no topo. Ele está no topo."

Depois desse jogo, Salah fez uma apresentação de primeira classe contra o Manchester United no Old Trafford. Ele marcou um hat-trick enquanto os Reds garantiam outra vitória por 5 a 0, aumentando sua invencibilidade para 17 jogos na temporada.

O jogador de 29 anos, agora, tem 15 gols em 12 jogos nesta temporada. Além disso, ele agora marcou em 10 partidas consecutivas em todas as competições pela equipe de Jurgen Klopp.

Seus tentos contra o United fizeram com que ele se tornasse o jogador africano com mais gols na história da Premier League, sendo a primeira estrela dos Reds marcando em três partidas consecutivas no Old Trafford.