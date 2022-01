Goleiro que chorou ao ser substituído na Copinha fará testes no Atlético-MG

O goleiro Tomate, do Andirá, do Acre, era o grande destaque da partida contra o Atlético-MG, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, o jogador protagonizou um momento que comoveu o país durante o duelo.

Tomate era o grande responsável pelo empate que persistia até os 17 minutos do segundo tempo, com grandes defesas. No entanto, o time mineiro teve uma penalidade a seu favor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo com uma grande partida, o técnico do Andirá decidiu substituir o goleiro Tomate para a entrada do reserva Carlos, de 15 anos. Apesar da mudança, o Galo converteu a penalidade, que garantiu a vitória da equipe.

"Passou mil coisas na minha cabeça. O outro goleiro também é novo, tem que ser visto. Mas foi tudo conversado. O professor falou que iria colocar ele. Saí emocionado pela partida que fiz", disse Tomate após a partida.

O goleiro Tomate, que vinha agarrando pra caramba, foi substituído na hora do pênalti e ficou DESOLADO. Aí o Rubens cobrou bem e abriu o placar: Andirá 0x1 Atlético-MG#Copinha2022 pic.twitter.com/dMaSFbc7Jh — Goleada Info (@goleada_info) January 5, 2022

Ao ser substituído, o camisa 12 foi às lagrimas ainda no banco de reservas, sensibilizando muitas pessoas. Nas redes sociais, os torcedores ficaram comovidos com a situação e a reação de Tomate, que rapidamente "invadiram" o instagram do goleiro.

Para efeito de comparação, Tomate tinha pouco mais de 1600 seguidores antes do encerramento do duelo. Logo depois, sua rede social foi tomada pelos torcedores, chegando a mais de 342 mil seguidores.

Além de receber apoio dos torcedores, Tomate sensibilizou também grandes nomes do futebol, como Weverton, goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, e Richarlison, atacante do Everton, que mandaram mensagem ao jogador.

Logo depois da partida, o Atlético-MG, adversário do Andirá na partida, demonstrou sensibilidade a situação e, claro, pelo grande desempenho apresentado pelo goleiro, que fez um convite a Tomate.

A equipe mineira convidou o jogador para realizar um período de testes no clube após a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"O Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março."

"O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais", afirmou o Atlético-MG.