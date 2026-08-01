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Orjan Nyland Erling HaalandImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Goleiro Ørjan Nyland ganha belo novo clube após forte Copa do Mundo com a Noruega

Mercado da bola
Sevilla
Leipzig
Noruega
O. Nyland

Ørjan Nyland está prestes a dar um belo passo adiante na carreira. Segundo o especialista em mercado da bola Florian Plettenberg, da Sky Sport, o norueguês livre no mercado vai assinar contrato com o RB Leipzig.

Nyland viveu uma temporada de extremos. O goleiro de 35 anos era a segunda opção fixa no Sevilla, atrás do grego Odysseas Vlachodimos, e só entrou em campo na Copa do Rei e durante os períodos de jogos de seleções.

Para o técnico Ståle Solbakken, Nyland seguiu como primeira opção da Noruega, apesar de seu papel de reserva na Espanha. Assim, em março, Nyland jogou a partida inteira quando perdeu com seus companheiros, em amistoso, para a Holanda (2 a 1).

De maneira geral, Nyland fez uma Copa do Mundo forte e realizou uma série de defesas cruciais nas partidas de mata-mata contra Costa do Marfim e Brasil. No entanto, nas quartas de final contra a Inglaterra, deu errado.

Nyland também vinha jogando bem contra a Inglaterra por muito tempo, mas falhou ao soltar uma bomba de Morgan Rogers. Jude Bellingham aproveitou (1 a 2), e a Noruega não conseguiu mais se recuperar desse golpe (1 a 2).

O contrato de Nyland com o Sevilla terminou neste verão europeu, o que, combinado com suas fortes atuações na Copa do Mundo, fez dele uma opção atraente para muitos clubes.

O Leipzig precisou procurar um goleiro por causa da saída iminente de Péter Gulácsi. O húngaro, de 36 anos, vai embarcar em uma aventura no Villarreal no outono de sua carreira.

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