Goleiro Muslera sofre fratura em derrota do Galatasaray; assista ao lance

Goleiro uruguaio sofre grave lesão aos 20 minutos do primeiro tempo em partida que marcou o retorno do Galatasaray no Campeonato Turco

O futebol também está de volta na . Mas após três meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, o retorno não foi como o esperava. Além da derrota, em partida fora de casa, contra o Rizespor, o goleiro uruguaio Fernando Muslera sofreu uma grave lesão que vai tirá-lo do restante da temporada e do início da próxima.

Logo aos 20 minutos de jogo, os donos da casa fizeram boa jogada pela direita e Torum cruzou a bola para o meio da área. Então, Muslera saiu para fechar o ângulo do atacante e se chocou com o tcheco Skoda, impedindo o gol adversário. Porém, o choque lhe rendeu fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita.

Em comunicado oficial divulgado após a partida, o Galatasaray, confirmou a necessidade de o uruguaio de 33 anos passar por cirurgia.

Além de Muslera, o clube turco perdeu um outro jogador contundido durante a partida, o atacante romeno Florin Andone, que sofreu uma grave entorse no joelho direito, segundo informações divulgadas pelo departamento médico da equipe.

Como foi o jogo

Assim como na maioria dos países em que o futebol voltou, as partidas estão sendo realizadas com portões fechados na Turquia. Mas mesmo sem o apoio de seus torcedores, os donos da casa levaram a melhor e venceram o duelo por 2 a 0.

Os gols foram marcados por Milan Skoda, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Torum deu números finais à partida aos oito minutos da etapa complementar.

A derrota dificultou a vida do Galatasaray na briga pelo título da Super Lig. Com sete rodadas faltando para o final da competição, a equipe do brasileiro Mariano está seis pontos atrás de İstanbul Başakşehir e Trabzonspor, que estão empatados na ponta da tabela com 56 pontos.

Para os donos da casa, a vitória foi importante para o Rizespor seguir na luta contra o rebaixamento. O clube está na 14ª posição com 28 pontos.