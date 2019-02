Goleiro é primeiro confirmado entre mortos no CT do Flamengo

Christian Esmério esteve nas equipes de base da Seleção Brasileira recentemente e recebeu homenagem de jogador da equipe profissional

O goleiro Christian Esmério, de 15 anos, é o primeiro jogador do Flamengo confirmado entre os mortos no incêndio ocorrido no alojamento do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, nas primeiras horas desta sexta-feira (8).

O jogador acumulava passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira e era observado por clubes europeus.

Tive o prazer de te conhecer, infelizmente uma fatalidade interrompeu seu sonho, que Deus te receba de braços abertos!😓😭🌹🌹 https://t.co/3dHDYugeVD — Gabriel batista (@_gbatista45) 8 de fevereiro de 2019

Outro atleta formado pelas categorias de base do Rubro-Negro e companheiro de posição, Gabriel Batista, manifestou condolências nas redes sociais.

Adelizia Damasceno da Silva, mãe de um dos sobreviventes do incêndio, citou um momento vivido com Christian logo após uma convocação para a equipe nacional.

"Um nome foi confirmado que foi a óbito, o goleiro Christian, ele foi para a seleção em dezembro, eu que levei para o Galeão. Quando a gente ligou a televisão, eu nem quis saber de reportagem, eu vim direto para cá. Meu filho também podia ter sido vítima, é muito triste a dor que esses pais estão passando. Era um ótimo goleiro, eu gostava muito dele", revelou.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 10 pessoas morreram, sendo quatro atletas e seis funcionários do clube.