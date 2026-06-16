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Goleiro do Senegal: Estávamos desatentos... Não colocamos nosso plano em prática contra a França

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
E. Mendy
França
Senegal
EUA

Mendy, após a derrota: “A fase de grupos ainda não acabou”

O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli da Arábia Saudita, lamentou a falta de consistência da seleção de seu país após a derrota por 3 a 1 para a França na partida de estreia do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

O goleiro dos “Leões da Teranga” considerou que a seleção do Senegal não conseguiu colocar em prática seu plano de jogo durante toda a partida, apesar do desempenho convincente no primeiro tempo, que terminou empatado em 0 a 0.

Mendy declarou à imprensa após a partida: “De modo geral, apesar do empate sem gols no primeiro tempo, não conseguimos colocar nosso plano em prática; estávamos relaxados”.

Ele acrescentou, segundo o site francês “Foot Mercato”: “Sabíamos que precisávamos voltar melhorando nosso desempenho e ser mais precisos no ataque. Diante de times como esse, precisamos ser precisos tanto no ataque quanto na defesa. Eles têm verdadeiros talentos”.

E continuou: “O primeiro jogo acabou, e precisamos aprender com ele e com o adversário. Conhecemos nossos pontos fortes; poderíamos ter dado mais de nós, mas tivemos um desempenho irregular”.

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E continuou: “Precisávamos de mais estabilidade na posse de bola. Mas enfrentamos um adversário forte”.

E concluiu: “A fase de grupos ainda não acabou, exatamente como aconteceu em 2022; precisamos nos concentrar na Noruega”.

A seleção do Senegal disputa o Grupo 9 ao lado das seleções da França, Noruega e Iraque.

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