Goleiro do Internacional, Danilo Fernandes passa por cirurgia na coluna

O arqueiro agora deve ficar cerca de quatro semanas sem participar das atividades da equipe

O goleiro Danilo Fernandes, do Internacional, passou por um procedimento cirúrgico para correção de hérnia de disco lombar na noite desta terça-feira (06). O jogador vinha sentindo o desconforto na região e os médicos do clube estavam realizando o tratamento conservador, que acabou não surtindo efeito, por isto foi decidido pela intervenção cirúrgica.

O goleiro ficará no mínimo quatro semanas afastado dos treinamentos. Com a chegada de Míguel Ángel Ramirez, no comando técnico do Inter, Danilo estava sendo cotado para assumir a titularidade no lugar de Marcelo Lomba.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No Beira-Rio desde 2016, Danilo foi titular da meta colorada até meados de 2018, quando sofreu com lesões e viu Marcelo Lomba, com quem já disputava posição, ficar de vez como primeira opção até a última temporada.

O técnico colorado agora terá à disposição os goleiros Daniel, Marcelo Lomba e Vitor Hugo durante o tempo de recuperação de Danilo.