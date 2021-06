Goleiro do Grêmio revela positivo para Covid-19 após ser convocado para a Olimpíada

Brenno está na lista de André Jardine; ele é a 24º pessoa a testar positivo no Tricolor Gaúcho

Convocado para defender a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio, o goleiro Brenno foi confirmado com Covid-19. O arqueiro do Grêmio apresentou sintomas de gripe, e por isto acabou vetado da viagem para Recife, onde o Tricolor joga contra o Sport, nesta quinta-feira.

A confirmação partiu do próprio Brenno, que divulgou em sua conta no Instagram que está com Covid e teve que comemorar à distância a convocação para defender a seleção olímpica.

“Nossa comemoração, com sono e Covid, hahahahaha, vamos para Tóquiooooo”, postou o goleiro.

Brenno é o vigésimo quarto caso de Covid-19, entre jogadores e comissão técnica, no Grêmio na temporada 2021.

Além do goleiro, o volante gremista Matheus Henrique também foi convocado para defender o Brasil na Olimpíada. Os dois jogadores irão se apresentar no dia 8 de julho e irão desfalcar o Tricolor em nove partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.