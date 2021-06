Goleiro do Boca Juniors entra em acordo com Monterrey e afasta saída de Tiago Volpi do São Paulo

Clube mexicano se aproxima de acordo com Esteban Andrada, do Boca Juniors, que também foi especulado no Olympique de Marseille

Nos últimos dias, o Monterrey, do México, surgiu como um forte candidato para tirar o goleiro Tiago Volpi do São Paulo. Contudo, o clube mexicano se aproxima de fechar com Esteban Andrada, arqueiro do Boca Juniors, da Argentina, acordo este que afasta a possibilidade de Volpi deixar o Tricolor paulista.

Tiago Volpi construiu boa parte de sua carreira no México, onde atuou por cinco temporadas defendendo as cores do Querétaro, conquistando a Apertura, em 2016, e a Supercopa do México, no ano seguinte.

Depois de se consagrar como um dos principais goleiros atuando no futebol mexicano, Volpi foi contratado pelo São Paulo, em 219, ainda desconhecido por parte dos torcedores. Porém, em pouco tempo ele se firmou na equipe e conseguiu cumprir com louvor a difícil missão de afastar a sombra de Rogério Ceni da meta Tricolor.

Foto: Staff Images / CONMEBOL

Então, nos últimos dias, o Monterrey, à procura de um goleiro, surgiu como um forte candidato para levar Tiago Volpi de volta ao México, após fazer contato com o São Paulo e com o estafe do jogador. Além do dinheiro do clube mexicano, o goleiro brasileiro é bem visto no país e conhece bem o futebol local, fatores que poderiam facilitar uma transferência.

Contudo, o Monterrey está próximo de fechar com Esteban Andrada, arqueiro do Boca Juniors. Segundo informações da Goal, o acordo pode ser fechado em breve por cerca de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 28 milhões).

Andrada estava sendo especulado como um possível reforço do Olympique de Marseille, mas o Monterrey acabou avançando para ficar com o jogador.

Um acordo entre Andrada e o clube mexicano afasta a saída de Volpi, para a felicidade da torcida Tricolor. Titular no time de Hernán Crespo, o camisa 1 do São Paulo tem contrato até dezembro de 2023 e fez 18 partidas até o momento nesta temporada.