Goleiro do Atlético de Madrid, irritado: “Não menosprezem nosso esforço por causa de uma jogada insignificante”

Juan Musso, goleiro do Atlético de Madrid, se pronunciou sobre a polêmica arbitral em torno da jogada envolvendo seu companheiro Marcos Pobel, ocorrida no segundo tempo da partida contra o Barcelona, nesta quarta-feira, no Estádio Camp Nou, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos Rojiblancos (2 a 0).

Aos 54 minutos, o goleiro do Atlético passou a bola de um tiro de meta para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marcos Pobel, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e a jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

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Mousso comentou o incidente dizendo: “O árbitro interpretou a situação corretamente, a bola não estava em jogo, Marc a segurou com a mão para me passar... Em todos os chutes a gol que fizemos, era ele quem me passava a bola”.

Ele acrescentou em declarações à imprensa: “Não se tratava de tentar tirar proveito de uma vantagem específica, nem de ele estar sob pressão e ter pegado a bola com a mão... Foi apenas a sensação de que a bola não estava em jogo, e essa é a mesma interpretação adotada pelo árbitro... Para mim, ele não se aproveitou dessa situação, e não é um caso que mereça toda essa polêmica”.

O goleiro argentino também demonstrou insatisfação com o foco dado a essa jogada: “Parece que estamos menosprezando todo o grande esforço que fizemos por causa de uma jogada insignificante... Ele segurou a bola porque ela não estava em jogo, não havia pressão e não foi uma jogada decisiva... Se as pessoas continuarem dando voltas nessa história, eu concordo com o árbitro... E isso é tudo o que posso dizer: a bola não estava em jogo.”