Goleiro do Andorra Jesus Owono é suspenso por 12 jogos após colisão trágica que causou a morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel

O choque fatal em Tenerife
O incidente ocorreu perto do fim da partida contra o Tenerife, em 2 de novembro, quando Owono saiu muito além de sua área. Ao disputar uma bola pelo alto no meio-campo, o goleiro atingiu o peito do atacante de 30 anos e recebeu cartão vermelho direto.
Jesus de Miguel sofreu uma parada cardíaca após o choque e morreu tragicamente no dia seguinte. Dez dias após sua morte, o comitê disciplinar da RFEF aplicou, na sexta-feira, a suspensão máxima de 12 jogos ao concluir que Owono havia usado “força excessiva”.
Comitê disciplinar justifica punição máxima
Ao explicar a decisão de aplicar a punição mais severa possível, o comitê disciplinar citou diretamente o relato do árbitro sobre o lance e suas consequências devastadoras.
Um comunicado afirmou: “A avaliação da conduta analisada neste processo deve se basear nos fatos expressamente registrados na súmula do árbitro, segundo a qual o jogador foi expulso por ‘atingir violentamente um adversário no peito com a perna, usando força excessiva, enquanto a bola estava em jogo’.
“O desfecho trágico do incidente, que resultou na morte de Jesus de Miguel, é de conhecimento público. Diante da natureza da conduta descrita e das circunstâncias que a acompanharam… justifica-se a punição máxima, de 12 jogos de suspensão.”
Tópicos relacionados
Abalo emocional e investigação judicial
A tragédia abalou profundamente Owono, que anteriormente divulgou um comunicado por meio de seu clube para prestar condolências à família de Jesus de Miguel. Em declaração na quinta-feira, o técnico do Andorra, Carles Manso, ressaltou que o clube não vai apressar o retorno do goleiro aos gramados.
“Ele está profundamente abalado com a situação”, disse Manso. “Vamos dar a ele espaço para que se sinta totalmente livre para decidir se quer voltar e quando.”
Além das punições esportivas, o incidente também passou a ser objeto de investigação na Espanha. A polícia abriu uma investigação por possível homicídio culposo, já que a legislação espanhola exige investigações judiciais de todas as mortes por causas não naturais, incluindo acidentes.
Prazo incerto para o retorno de Owono
Embora os promotores tenham indicado que é improvável a abertura de um processo criminal formal contra Owono, a investigação judicial continua como parte do procedimento legal padrão após a morte.
Em campo, Owono ficará fora dos próximos 12 jogos devido à suspensão. Ainda não há previsão para seu retorno ao futebol competitivo, já que o Andorra lhe deu total autonomia para decidir quando se sentirá pronto para jogar novamente.