Goleiro do Andorra Jesus Owono é suspenso por 12 jogos após colisão trágica que causou a morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel

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A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu por 12 partidas o goleiro Jesus Owono, do Andorra, após um incidente devastador em campo que resultou na morte de outro jogador profissional. A punição foi anunciada dez dias após a morte trágica do atacante Jesus de Miguel, do Tenerife.

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O choque fatal em Tenerife

O incidente ocorreu perto do fim da partida contra o Tenerife, em 2 de novembro, quando Owono saiu muito além de sua área. Ao disputar uma bola pelo alto no meio-campo, o goleiro atingiu o peito do atacante de 30 anos e recebeu cartão vermelho direto.

Jesus de Miguel sofreu uma parada cardíaca após o choque e morreu tragicamente no dia seguinte. Dez dias após sua morte, o comitê disciplinar da RFEF aplicou, na sexta-feira, a suspensão máxima de 12 jogos ao concluir que Owono havia usado “força excessiva”.

Comitê disciplinar justifica punição máxima

Ao explicar a decisão de aplicar a punição mais severa possível, o comitê disciplinar citou diretamente o relato do árbitro sobre o lance e suas consequências devastadoras.

Um comunicado afirmou: “A avaliação da conduta analisada neste processo deve se basear nos fatos expressamente registrados na súmula do árbitro, segundo a qual o jogador foi expulso por ‘atingir violentamente um adversário no peito com a perna, usando força excessiva, enquanto a bola estava em jogo’.

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“O desfecho trágico do incidente, que resultou na morte de Jesus de Miguel, é de conhecimento público. Diante da natureza da conduta descrita e das circunstâncias que a acompanharam… justifica-se a punição máxima, de 12 jogos de suspensão.”

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Abalo emocional e investigação judicial

A tragédia abalou profundamente Owono, que anteriormente divulgou um comunicado por meio de seu clube para prestar condolências à família de Jesus de Miguel. Em declaração na quinta-feira, o técnico do Andorra, Carles Manso, ressaltou que o clube não vai apressar o retorno do goleiro aos gramados.

“Ele está profundamente abalado com a situação”, disse Manso. “Vamos dar a ele espaço para que se sinta totalmente livre para decidir se quer voltar e quando.”

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Além das punições esportivas, o incidente também passou a ser objeto de investigação na Espanha. A polícia abriu uma investigação por possível homicídio culposo, já que a legislação espanhola exige investigações judiciais de todas as mortes por causas não naturais, incluindo acidentes.

Prazo incerto para o retorno de Owono

Embora os promotores tenham indicado que é improvável a abertura de um processo criminal formal contra Owono, a investigação judicial continua como parte do procedimento legal padrão após a morte.

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Em campo, Owono ficará fora dos próximos 12 jogos devido à suspensão. Ainda não há previsão para seu retorno ao futebol competitivo, já que o Andorra lhe deu total autonomia para decidir quando se sentirá pronto para jogar novamente.