Compartilhar Siga GOAL no Google

O goleiro do Andorra Jesus Owono ficou completamente arrasado com a trágica morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel, segundo relatos. O jogador de 30 anos morreu na manhã de terça-feira após sofrer ferimentos graves em uma colisão assustadora entre os dois durante os acréscimos de uma partida da segunda divisão espanhola.

Publicidade

Colisão trágica na segunda divisão espanhola

Durante o confronto de segunda-feira pela Segunda Divisão, Owono saiu de sua área nos acréscimos e se chocou violentamente com De Miguel. O lance rendeu um cartão vermelho ao goleiro de 25 anos, enquanto o atacante do Tenerife ficou imóvel. A equipe médica atendeu o jogador por graves lesões na cabeça e no peito antes de levá-lo às pressas para a unidade de terapia intensiva.

Apesar de ter sido reanimado após sofrer uma parada cardíaca em campo, o estado de De Miguel piorou durante a noite. Ele morreu na manhã de terça-feira. A partida acabou sendo interrompida quando o placar estava empatado em 2 a 2.

Clubes prestam homenagens emocionadas

O Tenerife confirmou a notícia devastadora na terça-feira e expressou profunda tristeza pela perda do atacante de 30 anos. O clube pediu privacidade para os familiares do jogador e agradeceu o apoio da comunidade do futebol.

“Tomados pela dor, com um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, nós, do CD Tenerife, comunicamos a trágica morte... de Jesus de Miguel Alameda”, diz o comunicado oficial. “Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que possa aliviar esse sentimento transbordante de tristeza.”

Publicidade Publicidade

O Andorra também se manifestou rapidamente, divulgando sua própria mensagem de luto. “De coração partido e devastados, queremos enviar nossas mais sinceras condolências à família de Jesus de Miguel, a todos os seus companheiros de equipe, amigos e ao CD Tenerife”, afirmou o clube.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Owono sofre intensa onda de ataques nas redes sociais

Segundo a publicação espanhola AS, Owono ficou traumatizado com o incidente e chorou e rezou no vestiário. Uma pessoa próxima ao jogador da seleção da Guiné Equatorial, que não foi identificada, saiu em defesa dele: “Ele é uma pessoa atenciosa e muito gentil. Não há maldade nele.”

O Andorra ressaltou que não houve intenção de machucar no lance. Mesmo assim, Owono foi alvo de uma enxurrada de ataques nas redes sociais, o que o levou a excluir seu perfil no Instagram. Ele havia planejado entrar em contato em particular com a família de De Miguel para oferecer apoio, mas a morte do atacante mudou completamente esses planos.

Publicidade

Incerteza sobre os jogos do fim de semana

A tragédia deixou as questões de campo em segundo plano para os dois clubes. Owono, que chegou em definitivo ao Andorra neste verão após um período de empréstimo do Alaves, terá de cumprir suspensão pelo cartão vermelho, independentemente de estar mentalmente preparado para voltar.

O Andorra tem um jogo da liga em casa contra o Mallorca marcado para domingo, mas ainda não se sabe se o elenco estará preparado para entrar em campo. O impacto emocional sobre Owono, seus companheiros de equipe e o abalado elenco do Tenerife certamente determinará como as autoridades do futebol espanhol lidarão com o calendário das próximas partidas.