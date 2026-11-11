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Marc-Andre ter Stegen admitiu ter sentido uma enorme frustração durante a década em que viveu à sombra de Manuel Neuer na seleção alemã. O goleiro do Ajax, que finalmente conquistou a titularidade sob o comando do novo técnico Jurgen Klopp, falou sobre o desgaste mental de ser sempre a segunda opção.

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Frustração nos bastidores

Por mais de dez anos, a hierarquia entre os goleiros da seleção alemã permaneceu praticamente inalterada. Apesar do desempenho consistentemente excelente em seu clube, Ter Stegen se viu preso a uma disputa que nunca conseguia vencer contra Neuer. Durante o período de domínio de Neuer, Ter Stegen era frequentemente visto como o sucessor natural, obrigado a esperar por tempo indeterminado. Ele admitiu que a situação muitas vezes lhe provocou momentos de raiva em particular. O conflito entre apoiar o rival e querer ocupar seu lugar foi uma constante em sua trajetória na seleção.

“Às vezes, tive que engolir a raiva? Às vezes, tive que xingar sem que ninguém ouvisse? Com certeza! Também houve momentos em que pensei que talvez merecesse mais a oportunidade”, confessou à Sport Bild, segundo a Sky Germany.

A chance de sair da sombra

Os persistentes problemas de Neuer com lesões finalmente abriram caminho para Ter Stegen sair da sombra e assumir a cobiçada camisa 1 da Alemanha. Depois de anos esperando pacientemente por sua vez, o goleiro do Ajax recebeu oficialmente o posto de titular da seleção sob o comando de Klopp, marcando uma importante troca de guarda no gol alemão.

Para Ter Stegen, assumir o posto traz um profundo alívio, já que ele finalmente conta com o apoio inabalável da comissão técnica da seleção. “É muito bom sentir que depositam tanta confiança em mim. Isso me mostra que, quando estou em forma, agrego valor à equipe”, explicou.

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A decepção de Ter Stegen com a Copa do Mundo

A transição para a era Klopp representa uma mudança significativa, especialmente depois da decepção de ter Stegen por ficar fora da Copa do Mundo de 2026. Ele esperava finalmente comandar a equipe desde a defesa, mas a falta de ritmo de jogo acabou impedindo sua participação na reta final. Só voltou à seleção para a estreia de Klopp, em setembro, no empate por 1 a 1 com a Holanda, em sua primeira partida pela equipe desde meados de 2025.

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Ele admitiu que não estava fisicamente pronto para competir no mais alto nível após seus problemas com lesões. “Antes do torneio, tive por muito tempo a sensação de que finalmente havia chegado a minha hora. Eu realmente teria dado tudo para estar em campo. No fim, você não pode correr esse risco, em parte por motivos de saúde, mas também por respeito aos seus companheiros de equipe”, refletiu ter Stegen.

Respeito entre rivais pela posição na Alemanha

Apesar de passar anos em uma disputa acirrada pela cobiçada camisa 1 da Alemanha, Ter Stegen deixou de lado a rivalidade histórica para tecer grandes elogios ao compatriota. O goleiro do Barcelona exaltou Neuer, ídolo do Bayern de Munique, e reconheceu o imenso legado e a autoridade incontestável que ele construiu durante sua trajetória histórica no gol da seleção.

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“Ele provavelmente é um dos melhores goleiros de todos os tempos. Também tinha muito prestígio na seleção, e com razão. Ainda assim, acredito que um certo nível de concorrência faz o goleiro que acaba jogando evoluir. Foi assim conosco”, afirmou Ter Stegen.