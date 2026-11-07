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O goleiro de Andorra Jesus Owono estaria considerando abandonar definitivamente o futebol profissional após a morte trágica do atacante Jesus de Miguel, do FC Tenerife. Os dois jogadores se envolveram em uma grave colisão em campo que acabou resultando na morte do atacante devido a um trauma torácico acidental.

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Uma colisão fatal em campo

O incidente ocorreu na segunda-feira, 2 de novembro, durante uma partida entre Andorra FC e Tenerife. Owono tentava afastar a bola quando se chocou involuntariamente com Jesus de Miguel. O goleiro recebeu um cartão vermelho, e o atacante de 30 anos ficou caído no gramado.

Jesus de Miguel recebeu atendimento médico em campo antes de ser levado a um hospital da região. Tragicamente, ele morreu na manhã seguinte em decorrência de um traumatismo torácico acidental.

O desfecho devastador deixou Owono profundamente traumatizado. Seu clube oferece apoio psicológico ao goleiro, enquanto o veículo espanhol Mundo Deportivo informa que ele considera seriamente abandonar o futebol em definitivo.

“Ele não sabe como lidar com tudo isso”

Em uma publicação nas redes sociais no dia seguinte à tragédia, Owono expressou sua profunda tristeza. “Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade para encontrar as palavras e para assimilar o que aconteceu”, escreveu.

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O goleiro prosseguiu: “Sinto uma dor enorme pela perda de Jesus. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que o amavam. Sei que haverá muitas perguntas a responder. Enfrentarei o que vier com o máximo respeito. Mas, agora, sinceramente, não consigo pensar em nada além de Jesus e da dor que estamos sentindo. Descanse em paz, Jesus.”

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Ana Maye, coordenadora-geral da seleção da Guiné Equatorial e amiga próxima de Owono, revelou o enorme impacto psicológico do incidente sobre o jogador. Ela disse ao Mundo Deportivo: “Por mais que falemos com ele, está profundamente entristecido.

“Ele está muito abalado, especialmente pelo filho de um ano e meio de Jesus Miguel e pela viúva dele. Ele não sabe como lidar com tudo isso.”

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O futebol se une em luto

A comunidade do futebol se reuniu na quinta-feira para prestar suas últimas homenagens. O funeral de Jesus de Miguel foi realizado em sua cidade natal, Navahermosa, e contou com a presença de centenas de pessoas, incluindo familiares e dirigentes de alto escalão do futebol espanhol.

Falando em nome da família enlutada, o empresário de Jesus de Miguel, Manuel Hernandez, divulgou uma declaração pública comovente. “Obrigado por amá-lo, por se lembrarem dele e por estarem conosco”, disse. “Não encontramos palavras suficientes para agradecer por cada mensagem, cada telefonema e cada gesto de carinho que estamos recebendo.

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“Sentir tanto carinho por Jesus e ver a marca que ele deixou em tantas pessoas é algo que levaremos conosco para sempre. Jesus deixa um vazio impossível de preencher, mas também lembranças preciosas para todos nós que tivemos a sorte de compartilhar a vida com ele.”

Um período de recuperação e reflexão

Tenerife e Andorra agora enfrentam a difícil tarefa de voltar a competir enquanto lidam com um imenso luto coletivo. Os dois clubes provavelmente organizarão homenagens nas próximas partidas para honrar a memória de Jesus de Miguel, garantindo que o atacante seja lembrado como merece em toda a estrutura do futebol espanhol.

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Para Owono, o futebol terá, inevitavelmente, de ficar em segundo plano. Sua prioridade imediata será lidar com esse grave trauma psicológico com orientação profissional. Uma decisão definitiva sobre sua carreira como jogador só será tomada depois que ele tiver o tempo e o espaço necessários para se recuperar.