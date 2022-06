Goleiro da Austrália 'sacaneia' Peru em disputa de pênaltis na repesacagem; veja o vídeo

Depois de entrar no segundo tempo da prorrogação para a disputa dos pênaltis, o goleiro australiano não se limitou em só dançar durante as cobranças

Depois de entrar no segundo tempo da prorrogação para a disputa de pênaltis, o goleiro Andrew Redmayne foi o grande herói da classificação da Austrália para a Copa do Mundo, que acontece no Qatar, contra o Peru.

As duas seleções se enfrentaram no estádio Ahmad bin Ali, no Qatar, valendo a penúltima vaga para a Copa do Mundo, com a partida tendo que ser decidida nos pênaltis.

Porém, o que mais chamou a atenção durante as cobranças foi imagens dos jogos mentais de Redmayne, que dançou no gol em uma tentativa de atrapalhar os cobradores de pênaltis do Peru. Mas essa não foi a única vantagem que ele deu ao seu time.

Enquanto as duas equipes se preparavam para cobrar seus pênaltis, Redmayne foi visto jogando fora a garrafa de água do goleiro Pedro Gallese - que parecia ter anotações sobre os cobradores de pênaltis da Austrália - para fora do campo.

