Goleiro da Argentina conta bastidores da seleção no momento do discurso de Messi

O fim da carreira do craque argentino se aproxima e os próprios companheiros não escondem a emoção

Messi, de 34 anos, já conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo sete vezes. O craque habilidoso provoca preocupação nos adversários sobre como farão para pará-lo; no entanto, em revelação de Emiliano Martínez, o craque provocou preocupação ao apontar seu futuro.

Com a camisa da Albiceleste, o craque vive seu melhor momento. Após conquistar a Copa América diante do Brasil ao vencer o rival dentro do Maracanã, os argentinos golearam a Itália na Finalíssima, e levantaram a taça do torneio.

Antes disso, atleta e seleção argentina tinham, no entanto, perdido três finais. E a Copa América que o astro do PSG conquistou no Maracanã, pode ter sido a última.

Craque da Argentina e ídolo histórico do Barcelona, foi o grande nome da conquista da Copa América 2021 dos argentinos. Todavia, quase um anos depois, Emiliano Martínez revela os bastidores que antecederam o troféu.

O goleiro argentino revelou que a presença de Messi no vestiário foi, portanto, de suma importância. Foi dele o grito de guerra que deu ânimo a todos os colegas de seleção. Contudo, em um discurso pré-jogo emocionante, o jogador do PSG disse que a final da Copa América diante do Brasil seria seu último jogo em uma edição do torneio da Conmebol.

“Ele fez um discurso dizendo que este seria o último e que daria tudo de si”, destaca o goleiro argentino do Aston Villa em entrevista ao Prime Video.

“Eu estava tipo, arrepios, com Messi falando. Todo mundo cala a boca. Eles são todos assim, quem quer que seja: treinador, presidente da Argentina, quem quer que esteja lá. Eles simplesmente calam a boca.”

Dentro de duas semanas, o craque argentino completará 35 anos. E a respeito de seu futuro que provoca muita apreensão em seus fãs, já havia sido questionado em março.

“Eu realmente não sei. Eu penso no que está por vir, que está muito próximo; Equador, os jogos de preparação em junho e setembro. Tem um grupo maravilhoso aqui. As pessoas me amam muito e a cada dia me mostram mais. Sou muito grato. Me faz bem toda vez que venho para a Argentina. Depois da Copa América, muito mais. Tudo flui naturalmente e é mais fácil em campo. Vencer ajuda a tornar tudo mais bonito e fácil. [Venezuela] foi o último jogo aqui [na Argentina] antes de ir para a Copa do Mundo. Acho que é uma despedida de uma forma muito boa”, finalizou.