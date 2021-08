Goleiro compara Messi a Michael Jordan: "é um pesadelo de jogar contra ele"

Willy Caballero disse à Gaol que achou pontos em comum entre os dois assistindo The Last Dance, documentário sobre o astro do basquete

Todos os esportes têm suas lendas. No basquete, por exemplo, Michael Jordan é uma delas, já no futebol Lionel Messi conquistou este título há muito tempo. E, apesar das modalidades diferentes, os dois são compráveis. Pelo menos para Willy Caballero, companheiro do argentino na seleção.

Separados por gerações diferentes, alguns dos fãs de Messi podem não ter acompanhado Jordan em quadra, mas o documentário The Last Dance (Arremesso Final, em português), da Netflix, sobre a carreira do astro do basquete, deu um vislumbre do tamanho do camisa 23 do Chicago Bulls. E foi justamente a série que Cabellero usou para comparar as duas estrelas.

Em entrevista à Goal, o goleiro relembrou períodos em que passou com Messi na seleção argentina. Exaltando o craque, eleito seis vezes o melhor do mundo, Caballero aproveitou para fazer um paralelo entre ele e Jordan.

"Jogar contra Messi às vezes é um pesadelo", disse Caballero. "Sua equipe vai estar concentrada em Messi e ele cria espaço para outras pessoas e então, eventualmente, o próximo a aparecer é Messi".

"Tive a oportunidade de treinar com ele em um jogo pequeno da seleção. Ele é uma máquina, mesmo quando treina, ele só quer vencer. Se você já viu The Last Dance com Michael Jordan, ele é assim, não pode aceitar perder", completou.

Segundo o goleiro, nem mesmo perder os pequenos jogos é algo que entra na cabeça de Messi. Como exemplo se recordou de um treino contra a seleção sub-23 da Espanha, antes da Copa do Mundo:

"Na preparação, ele veio até mim para me oferecer uma solução. Eu dei a ele a bola em nossa área e ele correu com a bola em velocidade contra 10 jogadores e marcou. Todos estavam pensando, 'o quê?! Nós vimos Messi no melhor nível possível antes da Copa do Mundo. Estávamos em choque e foi incrível", lembrou.

"Às vezes você não vê isso, pois as equipes estão realmente concentradas em Messi e colocando quatro ou cinco jogadores contra ele. É incrível". Ele é o melhor jogador do mundo, com certeza".

Além dos elogios que fez ao craque, Cabellero também mostrou a empatia que teve com Messi no momento em que sua saída do Barcelona foi anunciada. "Agora posso ver que ele está muito feliz, mas os dias anteriores foram realmente difíceis".

"Todos estavam pensando no próximo passo de Messi, mas ninguém estava pensando em como ele estava quando recebeu a notícia quando Barcelona não poderia oferecer o que iria pagar, que era a metade do que ele ganhou na temporada passada ou algo parecido", disse o goleiro.

"Ainda assim, é bom para Leo experimentar um novo campeonato. É bom mostrar que ele ainda pode fazer o que fez em Barcelona".