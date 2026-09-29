O Al-Nassr apresentou uma oferta astronômica ao seu goleiro saudita Nawaf Al-Aqidi, com o objetivo de estender seu contrato por um período adicional, diante da proximidade do fim de seu vínculo atual.

O contrato de Al-Aqidi com o Al-Nassr termina ao final da temporada atual, o que lhe permite assinar com qualquer equipe durante a próxima janela de transferências de inverno e transferir-se para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

O jornalista saudita Saud Al-Sarami afirmou, em declarações à rádio "Al-Arabiya FM": "O que sei é que o Al-Nassr iniciou suas conversas com Nawaf Al-Aqidi para renovar seu contrato pelos próximos 3 anos".

E acrescentou: "Espero que Mishal Al-Safai, empresário de Al-Aqidi, coopere com a diretoria do Al-Nassr, pois o clube e sua torcida desejam o goleiro e não querem sua saída".

E prosseguiu: "Espero que as exigências sejam lógicas e realistas, especialmente porque a oferta atual do Al-Nassr é considerada o melhor contrato para um goleiro saudita, árabe e do Golfo".

Al-Aqidi sofre atualmente de uma forte lesão que ocorreu durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", mais precisamente durante a vitória sobre o Kuwait por 1 a 0, na primeira rodada da fase de grupos.

Sobre essa lesão, Al-Sarami disse: "Al-Aqidi ficará ausente de 5 a 10 semanas, e a qualquer momento viajará para a Europa para dar continuidade ao tratamento, sem que o país tenha sido definido até agora, entre Inglaterra, Espanha, Alemanha e França".

Vale lembrar que Al-Aqidi foi o goleiro titular do Al-Nassr na primeira metade da temporada passada, antes de perder sua posição para o brasileiro Bento devido a alguns erros que cometeu.