Goleador com Sarri, Kanté iguala em uma só temporada, o número de gols em seus três anos anteriores na Premier League

Francês já balançou as redes três vezes em 2018/19 e foi vital para o triunfo do Chelsea neste domingo (30)

N'Golo Kanté brilhou e foi vital na épica e emocionante conquista do Leicester na Premier League 2015/16. Na temporada seguinte, manteve o padrão no Chelsea campeão inglês. Em 2017/18, ele não levantou a Premier League pela terceira vez seguida, mas manteve o alto nível com excelentes atuações. Após a temporada sem títulos, porém, foi brilhante, primordial e um dos grandes nomes da vitória francesa na Copa do Mundo da Rússia.

Isso continua acontecendo na atual temporada no Chelsea de Maurizio Sarri. No entanto, Kanté está ficando mais completo sob o comando do italiano e, agora, também é um goleador de respeito se considerarmos os seus padrões.

Chegando mais ao ataque e aparecendo muitas vezes no setor ofensivo para finalizar ou dar assistências, o francês, afinal, tem balançado as redes como nunca antes em 2018/19. Neste domingo (30), ele marcou o gol da importante vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League.

Foi o terceiro tento de Kanté nesta temporada da Premier League, e em 20 jogos. O número impressiona porque somando as três temporadas anteriores, o volante tinha os mesmos três gols. Em uma só temporada, que ainda está na metade, e com menos jogos disputados, o francês igualou o número de gols de suas três temporadas anteriores na Premier League.



(Foto: Getty Images)

É nítida a influência de Maurizio Sarri na transformação de Kanté em um jogador que participa mais do jogo ofensivo e marca mais gols. E o gol do francês neste domingo foi fundamental para os Blues de Londres.

Isso porque o importante triunfo fez o Chelsea abrir cinco pontos de vantagem para o Arsenal, quinto colocado, e se consolidar no quarto lugar, na zona de classificação à Champions League, com 43 pontos. O Palace, por sua vez, está no 14º posto, com 19 unidades. O líder é o Liverpool, disparado com 54.

Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Southampton, enquanto o Crystal Palace visita o Wolverhampton. Os dois jogos vão ocorrer nesta quarta-feira (2), às 16h45 (de Brasília).