Goleado, Vasco irrita torcedor, leva Nenê às lágrimas e se complica na Série B

A derrota para o Botafogo por 4 a 0 em São Januário, na tarde deste domingo (07), diminuiu ainda mais as chances do Vasco conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Restando apenas quatro jogos, o time comandado por Fernando Diniz soma 47 pontos, oito a menos que o quarto colocado.

A histórica goleada para um grande rival dentro de casa deixou a torcida bem frustrada. Ainda no primeiro tempo, vários torcedores deixaram o estádio. Outros iniciaram uma série de protestos com copos jogados no gramado, empurra-empurra, latas arremessadas e gritos de "time sem vergonha".

A confusão começou logo após a expulsão de Léo Mattos, aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o Vasco já estava perdendo por 2 a 0. Enquanto o jogador deixava o gramado rumo ao vestiário, alguns torcedores arremesaram copos em sua direção.

Parte da torcida do Vasco totalmente descontrolada em São Januario. pic.twitter.com/84aH2BBvMw — Guru do Cartola (@Gurudocartola_) November 7, 2021

Torcida do Vasco começa a ir embora ainda no primeiro tempo. Durou pouco mais de 30 minutos a esperança de um bom jogo do time da colina. pic.twitter.com/LtXB9PKyiv — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 7, 2021

Os torcedores não pouparam nem Cano, artilheiro da equipe. O centroavante vive seu pior momento desde que chegou ao Vasco. No jogo passado, perdeu um pênalti decisivo diante do Guarani. Neste domingo (07), foi bastante vaiado.

Depois que o Botafogo anotou o terceiro gol, torcedores do Vasco que estavam em São Januário, ironizaram a equipe com gritos de "olé". O único poupado pela torcida foi o meio-campista Nenê.

Emocionado, ele concedeu entrevista após a partida, ainda na beira do campo e prometeu que só deixará o Vasco quando conquistar o acesso.

Emocionado, Nenê desabafa após derrota de 4 a 0 para o Botafogo: "Sinto que falhei. Vou ficar aqui até o Vasco subir" pic.twitter.com/i2IzUh1Rng — ge (@geglobo) November 7, 2021

"Estamos juntos aqui dentro. Ninguém estar separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Estou assim porque é a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez".

O Vasco ainda tem chances matemáticas de conquistar o acesso, mas a situação é muito difícil uma vez que a distância para o G-4 é de oito pontos restando apenas quatro rodadas para o final da competição. Hoje nono colocado na tabela, o time de Fernando Diniz ainda encara Vitória, Vilanova, Remo e Londrina.