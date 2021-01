Goleadas são o “novo normal”, e o Corinthians nos ensina a lidar com elas

Placares elásticos inesperados compõem o cenário de um ano atípico e vale refletir sobre qual é a melhor maneira de lidar com tais derrotas

Antes de mais nada, torcedor corintiano, não encare o título como ofensa ou provocação. Ao contrário, é um elogio. Três dias depois de levar 4 a 0 do arquirrival Palmeiras, clube e torcida mantiveram a serenidade para reagir com um 3 a 0 contra o Sport que reafirma a recuperação liderada por Wagner Mancini na atual temporada. Deveria servir de lição.

A temporada afetada pela pandemia é mais propensa a placares elásticos que suas anteriores. O Brasileirão ainda tem sete rodadas completas (mais alguns jogos perdidos) pela frente e os seis líderes do torneio já se envolveram em nove goleadas, sendo três entre eles, a mais recente o 5 a 1 que fez o Inter ultrapassar o São Paulo na ponta da tabela.

É raro que ponteiros tenham derrotas tão expressivas, para começo de conversa. Além do time de Diniz, o , atual campeão, terceiro na tabela e vivo na briga pelo título, levou duas pancadas de seus rivais diretos – 4 a 1 em casa para o São Paulo e 4 a 0, fora, para o Atlético-MG.

A última vez em que os seis primeiros distribuíram três goleadas entre si foi em 2015, ano em que e chegaram a resultados históricos contra e Inter, respectivamente. Neste mesmo período, só em 2019, um ano especialmente ofensivo para os padrões do , os seis melhores aplicaram tantos placares elásticos contra rivais (9 em 2020, contra 21 da temporada anterior).

O levantamento considera goleadas apenas as vitórias por 4 gols ou mais e pelo menos 3 de diferença, ou seja, 3 a 0 e 4 a 2, por exemplo, estão excluídas da lista. Sob este critério, os números mostram que 2020 está fora da curva de normalidade do futebol nacional. Se formos expandir o olhar para além do G6 do Brasileiro, o próprio Corinthians (8º) fez 5 a 0 no Fluminense (7º); o Flamengo levou 5 a 0 do Independiente Del Valle; e o Grêmio caiu para o Santos com um 4 a 1, entre outros possíveis exemplos.

Fora do Brasil o cenário não é muito diferente. Só na Premier League, (7 a 2, Aston Villa), (6 a 1, Tottenham) e (5 a 2, Leicester) já levaram as suas goleadas no meio da briga pelo título. Até o , atual campeão da Liga dos Campeões, foi carimbado com um 4 a 1 para o Hoffenhein na .

Pode ser fruto do calendário apertado, os estádios vazios, a preparação atabalhoada e longe do ideal ou qualquer outro motivo, mas as goleadas inesperadas compõem o cenário de um ano atípico. Não significa dizer que o torcedor, irritado e humilhado por ver seu time apanhar, não possa ou não deva se desesperar. Cada um reage da maneira como preferir.

Os pontos principais aqui são dois:

Em uma temporada instável como essa, goleadas são mais “normais” do que costumam ser, seu time não é o único afetado e possivelmente parte da explicação passa pelo contexto. Tendo em vista que elas devem acontecer, talvez caiba uma reflexão sobre qual é a melhor maneira de lidar com elas.

E é aí que entra o Corinthians. Depois de uma temporada sofrida para o torcedor alvinegro, seu melhor momento é quebrado pela maior goleada sofrida para o arquirrival em mais de 15 anos, justamente quando ele está na final da Libertadores. E olha que poderia ter sido mais, tamanho o domínio alviverde.

Quando o juiz apitou, Fabio foi aos microfones, disse que o time “fez tudo ao contrário do que Mancini pediu” e que tem de “sentir a derrota”, mas que há um objetivo e o grupo “não pode se abalar”. Fora de campo, exceção feita a um desabafo mais forte do apresentador Neto, foram raras as manchetes subindo o tom contra Mancini. Não teve ‘intervenção” ou fala mais dura de dirigente, não houve protesto da torcida na frente do CT.

Uma derrota desse porte, que teria o poder de abalar uma recuperação sólida, foi encarada como um “desvio”, que exige correção de rota, mas não um cavalo de pau que coloque o time em outra direção.

A resposta veio dias depois, com uma vitória convincente contra o Sport. A goleada não vai passar, e os palmeirenses vão lembrar por muitos anos da segunda-feira em que enfiaram 4 a 0 no Corinthians no Allianz Parque, ainda mais se terminarem a temporada campeões da Libertadores ou da (ou dos dois).

No presente, no entanto, a goleada histórica não parece ter sido capaz de impedir que o Corinthians siga em processo de recuperação dentro de campo. A Libertadores, que parecia impossível quando o time de Tiago Nunes ou Coelho patinava e se sentia ameaçado pelo rebaixamento, está ao alcance das mãos. Todo mundo podia aprender algo com isso.