Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid Training SessionGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Goleada e recados antecipados: o Real Madrid de Mourinho atropela o Leganés em amistoso

Real Madrid x Leganés
Real Madrid
Leganés
Amistosos de clubes
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

O Real Madrid exibe sua força com uma goleada por 4 a 0

O Real Madrid conquistou uma vitória convincente sobre o Leganés por quatro gols a um, no amistoso de portões fechados que reuniu as duas equipes na noite desta terça-feira, dentro da preparação de verão para a nova temporada.

O time merengue exibiu traços de jogo bem definidos sob o comando do técnico português José Mourinho em sua segunda passagem, e com a presença de alguns dos astros internacionais da equipe, retornados das férias da Copa do Mundo.

O Real Madrid entrou em campo com uma escalação titular que contou com Federico Valverde portando a braçadeira de capitão, ao lado de Eduardo Camavinga e Arda Güler no meio-campo, em um esquema tático baseado no sistema 4-2-3-1, segundo o jornal espanhol "Marca".

A marca técnica de Mourinho ficou evidente desde os primeiros minutos, com a adoção de uma marcação individual rigorosa na defesa, a execução de uma pressão alta e rápida após a recuperação da bola, e as constantes investidas ofensivas pelos flancos por meio do promissor Franco Mastantuono.

Valverde abriu o placar para os merengues após uma assistência precisa de Güler, que ele finalizou com um chute rasteiro no fundo das redes, antes de o atacante Gonzalo acrescentar o segundo gol após um cruzamento de Trent Alexander-Arnold, que ele recebeu de cabeça e completou com perfeição por cima do goleiro do Leganés.

Amistosos de clubes
Swansea crest
Swansea
SWA
Leganés crest
Leganés
LEG
Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Apesar do pouco perigo oferecido pelo adversário, o Leganés conseguiu diminuir a diferença antes do fim do primeiro tempo por meio de seu jogador Naim, com um chute forte que bateu na trave e morreu nas redes do goleiro Andriy Lunin.

No segundo tempo, o clube merengue manteve sua superioridade ofensiva ao aumentar a pressão; Mastantuono acrescentou o terceiro gol após aproveitar uma bola que sobrou de um chute de Alexander-Arnold, e em seguida o zagueiro Pulido marcou o quarto gol contra em sua própria meta, em favor do Real Madrid.

Os minutos finais viram Mourinho lançar em campo diversos jovens das categorias de base e da academia para dar-lhes a oportunidade, seguindo com a definição dos contornos finais de sua equipe antes do início oficial da temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google