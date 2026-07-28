Goleada e recados antecipados: o Real Madrid de Mourinho atropela o Leganés em amistoso

O Real Madrid conquistou uma vitória convincente sobre o Leganés por quatro gols a um, no amistoso de portões fechados que reuniu as duas equipes na noite desta terça-feira, dentro da preparação de verão para a nova temporada.

O time merengue exibiu traços de jogo bem definidos sob o comando do técnico português José Mourinho em sua segunda passagem, e com a presença de alguns dos astros internacionais da equipe, retornados das férias da Copa do Mundo.

O Real Madrid entrou em campo com uma escalação titular que contou com Federico Valverde portando a braçadeira de capitão, ao lado de Eduardo Camavinga e Arda Güler no meio-campo, em um esquema tático baseado no sistema 4-2-3-1, segundo o jornal espanhol "Marca".

A marca técnica de Mourinho ficou evidente desde os primeiros minutos, com a adoção de uma marcação individual rigorosa na defesa, a execução de uma pressão alta e rápida após a recuperação da bola, e as constantes investidas ofensivas pelos flancos por meio do promissor Franco Mastantuono.

Valverde abriu o placar para os merengues após uma assistência precisa de Güler, que ele finalizou com um chute rasteiro no fundo das redes, antes de o atacante Gonzalo acrescentar o segundo gol após um cruzamento de Trent Alexander-Arnold, que ele recebeu de cabeça e completou com perfeição por cima do goleiro do Leganés.

Apesar do pouco perigo oferecido pelo adversário, o Leganés conseguiu diminuir a diferença antes do fim do primeiro tempo por meio de seu jogador Naim, com um chute forte que bateu na trave e morreu nas redes do goleiro Andriy Lunin.

No segundo tempo, o clube merengue manteve sua superioridade ofensiva ao aumentar a pressão; Mastantuono acrescentou o terceiro gol após aproveitar uma bola que sobrou de um chute de Alexander-Arnold, e em seguida o zagueiro Pulido marcou o quarto gol contra em sua própria meta, em favor do Real Madrid.

Os minutos finais viram Mourinho lançar em campo diversos jovens das categorias de base e da academia para dar-lhes a oportunidade, seguindo com a definição dos contornos finais de sua equipe antes do início oficial da temporada.