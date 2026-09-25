Mal a torcida do Trabzonspor havia terminado de comemorar a vitória histórica e retumbante sobre o rival Galatasaray por 4 a 0 no reduto do Papara Park, uma nova tempestade explodiu fora das quatro linhas, tendo como protagonista a Federação Turca de Futebol.









O consultor jurídico da Federação Turca de Futebol anunciou, segundo o site turco "61 saat", um amplo pacote de encaminhamentos ao Conselho de Disciplina do Futebol Profissional (PFDK), em razão dos acontecimentos que se seguiram ao grande clássico.

Cúpula do Trabzonspor convocada para investigação

No topo da lista de encaminhamentos apareceu o presidente do Trabzonspor, Ertugrul Dogan, cujo encaminhamento ao comitê de disciplina foi decidido sem a adoção de qualquer medida cautelar, com base no artigo 38 do regulamento disciplinar do futebol.

O encaminhamento de Dogan ocorreu por causa de "declarações que visam prejudicar a reputação do futebol", feitas por ele à imprensa após o término da partida, em declarações que aparentemente não passaram despercebidas pela federação de futebol.

Galatasaray paga o preço: trio no banco dos réus

O Galatasaray, parte derrotada nos 4 a 0, não ficou imune às punições, já que os encaminhamentos também incluíram três membros do clube, além do próprio clube como instituição ao comitê de disciplina, nos termos do artigo 53 do regulamento, em razão de "cânticos obscenos e ofensivos" entoados por sua torcida durante o confronto.

Buruk e Ugochukwu: medidas cautelares

As decisões da federação se estenderam à comissão técnica e aos jogadores, com o encaminhamento do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, ao comitê disciplinar como medida cautelar a partir de 20 de setembro de 2026, sob a acusação de "conduta antidesportiva" na mesma partida.

Também foi decidido o encaminhamento do jogador do time, Lesley Chimuanya Ugochukwu, ao mesmo comitê, igualmente como medida cautelar a partir da mesma data, sob a acusação de "conduta ilegal".

Assim, a noite dos históricos 4 a 0 em Trabzon se transformou de uma comemoração puramente futebolística em um dossiê quente sobre a mesa da disciplina, prenunciando punições severas que podem abalar os pilares do futebol turco nos próximos dias.







