Golaço, podcast da Goal, está no Spotify e nos principais players; saiba como ouvir

Podcast irá reunir diversas séries especiais em áudio para quem é fanático por futebol; conheça

A Goal entrou de vez no mundo dos podcasts!

A partir de Junho de 2019 estreamos o Golaço, podcast que vai reunir diversas séries especiais em áudio para quem é fanático por futebol.

Cada vez mais populares, os podcasts são ideiais para discutir futebol, relembrar a história do esporte e divertir quem sente saudade dos bons programas de rádio sobre nosso esporte favorito e quer companhia enquanto anda pela cidade, pega ônibus, dirige ou até quando faz exercícios. Veja como você pode escutar nossos programas:

COMO OUVIR NO SEU CELULAR

Para ouvir o Golaço no seu celular, seja ele Android ou iOS, é só você baixar um Player de Podcasts ou usar o nativo do seu sistema. Quando encontrar nosso podcast clique em "ASSINE" e seja avisado sempre que lançarmos um novo episódio.

Atualmente o tocador de podcasts mais popular é o Spotify. Busque por "Golaço" ou use este link.

Os celulares da Apple vem com o aplicativo Podcasts. Lá é só buscar por "Golaço" ou usar este link.

Em celulares Android você pode usar o aplicativo Google Podcasts, que também costuma já vir instalado nos aparelhos. Lá é só buscar por "Golaço".

Você também pode entrar na sua loja de aplicativos, baixar Apps como o WeCast ou o Podcast Addict e buscar por "Golaço".

COMO OUVIR NO SEU COMPUTADOR

Para ouvir o Golaço no seu computador você tem duas opções:

Acesse o site Anchor.fm/GoalBR, escolha o episódio que quer ouvir e clique em PLAY.

Baixe o Spotify de forma gratuita no seu computador e busque por "Golaço" ou acesse este link se já tiver o programa instalado.

CONHEÇA NOSSAS SÉRIES ESPECIAIS DE PODCASTS

AQUELA COPA AMÉRICA - Especial de quatro episódios para relembrar histórias recentes e marcantes do na .

Episódio 1 - Patada de Adriano: Lembramos do gol de Adriano no último minuto da final de 2004 contra a . O programa discute a importância do gol para a fase de otimismo que o futebol brasileiro vivia na época, seu impacto na carreira em ascensão do então jovem atacante e de como essa final foi o momento em que a Argentina ficou mais perto de acabar com sua seca de títulos.

Episódio 2 - Honduras: Um momento para relembrar a derrota do Brasil de Felipão para Honduras na Copa América de 2001, a partida que era considerada por muitos a maior vergonha do futebol brasileiro até aquele outro jogo do treinador na Copa de 2014. Falamos também da organização de um torneio marcado por desistências e ameaça de terrorismo.

Episódio 3 - 'Vocês vão ter que me engolir': Uma das maiores frases da história do futebol brasileiro foi dita logo depois de um título de Copa América, você lembra? Este episódio relembra as circunstâncias da frase de Zagallo e sua repercussão, o peso da dupla Ronaldo-Romário nesta conquista e como La Paz, naquela época, era um adversário mais temido do que pode parecer hoje em cia.

Episódio 4 - A mão de Túlio Maravilha: EM BREVE!

DUAS COPAS - Nossa equipe discute o desempenho da no dia seguinte dos jogos do Brasil tanto na Copa América de futebol masculino quanto na de futebol feminino.

#1 Cristiane - O Brasil estreia na Copa do Mundo com vitória de 3 a 0 sobre a e hat-trick de Cristiane