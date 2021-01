Golaço de falta de Benítez é artigo raro no Brasileirão: média em 2021 já é um pouco melhor

Argentino do Vasco marcou apenas o 14º gol em cobrança direta do campeonato, que tem pior média da última década

e não fizeram um jogo exatamente empolgante pela partida atrasada da primeira rodada do Brasileirão 2020. No fraco 1x1, quem chamou a atenção foi o argentino Martin Benítez, que marcou um belo gol de falta aos 35 do primeiro tempo.

Os gols de cobrança de falta têm se tornado artigo raro no Brasileirão. Desde a temporada de 2010 os números têm caído dramaticamente, com o ponto baixo sendo justamente 2020, onde só 14 gols foram marcados em cobranças diretas.

Considerando os 268 jogos disputados na porção de 2020 da temporada, foram necessárias 24 partidas (mais de duas rodadas completas da competição) para que um gol de falta fosse marcado. Dos 792 gols marcados no Brasileirão 2020, apenas 1,78% das bolas na rede vieram de cobranças diretas.

A diferença é especialmente notável quando comparamos os números aos da temporada de 2010, quando 47 gols de falta foram marcados, mas de três vezes o total de 2020. Na temporada anterior, de 2019, os números também são baixos, apenas 19 gols de falta em todo o Campeonato Brasileiro.

Para os fãs de cobranças de falta magistrais, nem todas as notícias são ruins. Desde o início de 2021 (com a sequência da temporada de 2020), já foram marcados três gols de falta, contando com o de Benítez nesta terça (26). Considerando o total de 50 partidas disputadas até aqui, foram necessárias “apenas” 17 partidas para cada tento, o que é uma evolução considerável em relação a 2020.

Além do gol de Benítez, as cobranças convertidas em 2021 foram de Hurtado, do Red Bull , na partida contra o próprio Vasco de Vanderlei Luxemburgo e por Diego Souza, do , contando com falha do goleiro Douglas.