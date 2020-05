Gol perdido pelo M'Gladbach viraliza: "Ribamar está jogando a Bundesliga?"

O meia Jonas Hoffman chocou os torcedores e "quebrou" a escala Deivid

Com a volta do futebol na Bundesliga , neste sábado (16), a instituição mais "sagrada" do esporte também retornou: os corneteiros. E a vítima da vez é o meia atacante Jonas Hofmann, do Borussia Monchengladbach.

Perto do final da partida entre o Eintracht e o clube do oeste alemão, o jogador recebeu a bola com o goleiro do rival já batido no lance, precisando apenas empurrar para o gol e tendo duas opções de passe. Seu único obstáculo era o zagueiro Martin Hinteregger.

Foi assim que Hofmann perdeu um dos gols mais feitos da temporada até então, no primeiro jogo depois da retomada do esporte. E é claro, a internet não perdoou: o lance viralizou nas redes sociais e o atleta chegou a ser comparado a Ribamar. Confira o lance e algumas reações:

PELO AMOR DE DEUS, O QUE FOI ISSO pic.twitter.com/lMQVWVn84B — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) May 16, 2020

Ribamar tá jogando a bundesliga — vitor (@Vitorrhpx) May 16, 2020

Como é que o cara do Monchengladbach perdeu esse gol? Mano... — Dimitri Barcellos (@dimibarcellos_) May 16, 2020

Na minha pelada o cara que perdeu o gol sairia na ora do time https://t.co/198KOLDoiw — Rafael Ferreira 🇪🇪 (@rafael_fr2) May 16, 2020

Mesmo assim, o lance não fez diferença no final: o Monchengladbach saiu com a vitória e assumiu a terceira colocação. Enquanto isso, o Eintracht Frankfurt caiu para a 13ª posição, depois de ser considerado um dos favoritos para conquistar, pelo menos, uma vaga na .