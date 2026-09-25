Com assistência da estrela do Bayern Michael Olise, o atacante do Real Madrid marcou o 1 a 0 para Les Bleus aos 54 minutos, com uma finalização forte, equipe que teve na beira do campo a estreia do novo técnico da seleção, Zinedine Zidane.

Logo após o gol, que no fim das contas daria à França uma apertada vitória fora de casa, Mbappe, porém, mancou levemente e levou a mão ao joelho. Após uma breve comemoração, ele foi atendido com expressão de dor pela equipe médica dos franceses e pouco depois voltou inicialmente ao campo. A volta, no entanto, durou apenas alguns minutos, até Mbappe cair no gramado e sinalizar que não poderia mais continuar jogando. O semblante do jogador de 27 anos era de grande preocupação, e Zidane informou após a partida que seu capitão "hiperestendeu o joelho ao chutar".

Quando Kylian Mbappe precisou ser substituído contra a Turquia?

Aos 59 minutos, Mbappe acabou sendo substituído por Desire Doue e seguiu frustrado em direção ao vestiário. Ainda não há um diagnóstico, mas Zidane se mostrou tudo, menos otimista, após o apito final: "Infelizmente, não parece bom", afirmou o treinador de 54 anos, anunciando que Mbappe não voltará a atuar nas próximas partidas da Nations League, na Bélgica na segunda-feira, contra a Itália na próxima sexta e novamente contra a Bélgica em 5 de outubro. Em vez disso, Mbappe deixará antecipadamente a concentração da Equipe Tricolor.

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Naturalmente, a preocupação também deve existir em Madri. O companheiro de Real Arda Güler, que atuou como armador da Turquia, ainda perguntou em campo, preocupado, sobre a lesão de Mbappe. O superstar também vem mostrando faro de gol nesta temporada: após oito partidas em todas as competições em 2026/27 pelo Real, Mbappe já soma oito gols e duas assistências.