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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Gol na primeira partida: Elininguina leva seu brilho do Al-Ittihad para a Nigéria

G. Ilenikhena
Nigéria x Madagascar
Nigéria
Madagascar
Africa Cup of Nations Qualification
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Nigéria
Madagascar
Arábia Saudita

O jovem atacante continua brilhando

George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, manteve sua boa fase na atual temporada 2026-2027, mas desta vez com a seleção da Nigéria.

Ilenikhena disputou sua primeira partida pela seleção da Nigéria, em sua primeira convocação oficial, atuando como titular, durante a vitória sobre Madagascar por 2 a 1, nesta sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O atacante do Al-Ittihad roubou a cena com força, ao marcar o primeiro gol da Nigéria, no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, após uma finalização de perna esquerda de fora da área.

O gol confirmou a grande fase que o jogador de 20 anos vive desde o início da temporada com o Al-Ittihad, clube pelo qual disputou 9 partidas, marcando 6 gols e dando duas assistências.

Isso acontece apesar de Ilenikhena ter estado perto de deixar o Al-Ittihad antes do início da atual temporada, quando alguns clubes europeus tentaram contar com seus serviços durante a última janela de transferências de verão.

Vale lembrar que Ilenikhena disputou 15 partidas pelo Al-Ittihad, desde sua chegada a Jidá em janeiro passado, vindo do Monaco, da França, marcando 6 gols e dando duas assistências.

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