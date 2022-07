Gol incrível perdido por Haaland não preocupa Guardiola no City

A estreia oficial do atacante norueguês pelo Manchester City não foi como muitos esperavam

A estreia oficial de Erling Haaland como jogador do Manchester City não teve o roteiro que o atacante, principal contratação dos Citizens para a temporada 2022/23, esperava. Além da derrota por 3 a 1 para o Liverpool na Community Shield (Supercopa da Inglaterra), o norueguês ainda desperdiçou uma chance inacreditável de gol na reta final do encontro.

Bem-posicionado dentro da área, Haaland tinha o gol aberto em sua frente após o goleiro Adrián, do Liverpool, dar rebote para o chute desferido por Phil Foden. O jovem, contudo, acabou chutando a bola forte demais e a esfera explodiu no travessão antes de ir para a linha de fundo. O lance foi um deleite ainda maior para a torcida do Liverpool, já na reta final de uma vitória que gera expectativas animadas para a campanha futura dos Reds.

O lance envolvendo Haaland impressionou por si, claro, mas ainda mais por se tratar de uma das maiores sensações do futebol nos últimos anos – alguém visto como candidato a dominar o protagonismo do esporte em um futuro próximo. No entanto, Pep Guardiola, técnico do manchester City, não mostrou ter se abalado muito com a jogada.

Demonstrando a frieza de quem possui larga experiência no futebol, ciente de que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, Pep passou força àquele que deverá ser o seu principal homem-gol.

“Ele é forte”, disse o catalão em sua entrevista coletiva. “Ele perdeu (a chance de gol), mas em outro momento ele vai conseguir colocar dentro das redes. Aconteceu porque é futebol. Ele teve um outro gol anulado porque a bola estava fora da linha. Ele tem talento e vai conseguir. Eu não estou preocupado nem algo parecido sobre isso”.

“Eu ficaria feliz se ele tivesse marcado e se nós tivéssemos vencido, mas nós temos uma longa temporada nos esperando. É muita intensidade. Ele vai nos ajudar, tenho certeza disso”, completou o treinador.

No duelo realizado dentro do estádio de Wembley, o Liverpool teve superioridade na maior parte do primeiro tempo e abriu o placar com Trent Alexander-Arnold. O Manchester City melhorou quando estava em desvantagem e reagiu: chegou ao empate com Julián Álvarez, outra novidade para o ataque, no início do segundo tempo, mas gols de Salah e Darwin Núñez deram a taça para os Reds.

O Manchester City volta a campo em 7 de agosto, quando estreia na Premier League contra o West Ham.