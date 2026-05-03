Gol espetacular do ex-jogador do PSV Jorrit Hendrix pode ter grandes consequências na emocionante disputa pela promoção

Jorrit Hendrix, ex-jogador do PSV, prestou um grande serviço ao SV Elversberg na tarde de domingo com um gol espetacular contra o Hannover 96. Com seu gol nos últimos instantes da partida, o Elversberg ultrapassou o Hannover na tabela e a equipe ocupa agora a segunda colocação, posição que garante a promoção direta para a primeira divisão da Alemanha.

Hendrix jogou no domingo à tarde com o Münster contra o Hannover 96, candidato à promoção. A equipe de Hendrix parece estar caminhando para o rebaixamento e, apesar do empate, ainda está cinco pontos atrás do Fortuna Düsseldorf, que ocupa a décima sexta posição. Essa posição dá direito à disputa dos play-offs. A chance de Hendrix acabar sendo rebaixado com sua equipe é, portanto, provável.

O adversário, o Hannover 96, no entanto, joga pela promoção. A equipe da casa parecia estar a caminho de conquistar os tão cobiçados três pontos, mas, no terceiro minuto do tempo de acréscimo, Hendrix marcou o gol de empate de forma espetacular.

O meio-campista recebeu a bola a cerca de 25 metros da meta e chutou com força. Seu voleio passou perfeitamente por cima do goleiro do Hannover: 3 a 3. O Hannover perdeu assim dois pontos extremamente valiosos na disputa pela promoção.

Com esse gol, o Elversberg, que venceu por 5 a 1 o SC Paderborn, conseguiu ultrapassar o Hannover. A vitória do Elversberg, no entanto, teve outra consequência: o Schalke pôde se proclamar oficialmente campeão hoje, depois de já ter garantido o acesso à Bundesliga no início deste fim de semana.

Portanto, ainda há três clubes na disputa pela tão cobiçada segunda colocação. O Elversberg está em segundo lugar com 59 pontos, o Hannover em terceiro com 58 e o Paderborn em quarto, também com 58 pontos. Faltam ainda duas rodadas para o fim do campeonato.

O terceiro colocado da competição também ainda tem chances de promoção através dos play-offs. Essa equipe disputará uma partida contra o décimo sexto colocado da Bundesliga, atualmente o VfL Wolfsburg.