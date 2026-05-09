Gol emocionante de Mounir El Allouchi leva o Willem II à próxima fase dos playoffs

O Willem II garantiu sua vaga nas semifinais dos playoffs ao derrotar o RKC Waalwijk. Após uma vitória por 0 a 1 na partida de ida, um empate em 1 a 1 no sábado foi suficiente para os jogadores de Tilburg. Na próxima fase, o time enfrentará o vencedor da dupla de confrontos entre Almere City e De Graafschap.
O time da casa começou bem e criou algumas oportunidades perigosas logo no início da partida. Siegert Baartmans e Devin Haen, porém, não tiveram a sorte a seu favor. Perto do intervalo, o RKC também teve chances com Denilho Cleonise e Richard van der Venne, mas sem sucesso.
Após o intervalo, a partida realmente ganhou vida, quando Mounir El Allouchi colocou o Willem II na frente. O meio-campista completou com perfeição o cruzamento de Finn Stam: 1 a 0. Um momento emocionante para El Allouchi, que recentemente perdeu sua filha ainda não nascida.
O RKC, porém, recusou-se a desistir e, aos 60 minutos, voltou ao jogo. Uma bola perdida caiu nos pés de Jean-Paul Boëtius, que não hesitou nem por um instante e chutou com força: 1 a 1.
A esperança voltou à equipe de Sander Duits, enquanto o Willem II enfrentava cada vez mais dificuldades. Ryan Fage viu seu chute passar rente à trave, e logo em seguida Harrie Kuster perdeu, no último suspiro, uma chance clara de forçar a prorrogação. Assim, o Willem II se classificou para a semifinal dos play-offs.
A derrota do RKC também significou o fim da carreira de Michiel Kramer no futebol. O atacante de 37 anos anunciou recentemente que encerrará a carreira profissional após esta temporada e continuará como assistente técnico no clube.