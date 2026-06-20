Gol do Real... Nagelsmann sobre a lesão do astro da Alemanha: Infelizmente, a situação não parece boa

A Alemanha sofreu um duro golpe após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim na segunda rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, no sábado.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, deu uma atualização sobre a lesão sofrida por um de seus principais jogadores contra os Elefantes, depois que ele foi obrigado a deixar o campo no primeiro tempo.

Em entrevista ao canal ZDF após a partida, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não demonstrou muito otimismo ao avaliar a lesão.

Nagelsmann disse: “Nico Schlotterbeck está com um problema no ligamento medial (do joelho) e precisa fazer uma ressonância magnética amanhã... Infelizmente, a situação não parece boa”.

Schlötterbeck sentiu o problema logo no início da partida, mas permaneceu em campo até o final do primeiro tempo, apesar da dor persistente que sentia.

Naglmann acrescentou, explicando por que o zagueiro não foi substituído mais cedo: “No fim das contas, a decisão de mantê-lo em campo foi, em grande parte, tática. Ele teve um desempenho muito bom até o final do primeiro tempo”.

Schlotterbeck havia sido titular nas duas primeiras partidas da Alemanha (contra Curaçao e depois contra a Costa do Marfim), ao lado de Jonathan Tah na zaga.

Antonio Rüdiger substituiu Schlotterbeck no segundo tempo da partida contra a Costa do Marfim nesta noite.

O jornal alemão “Bild” havia informado há alguns dias que o nome de Nico Schlotterbeck voltou a figurar na lista de interesses do Real Madrid, já que o clube espanhol acompanha a evolução de seu desempenho e pode se movimentar para contratá-lo caso ele tenha um desempenho de destaque durante a Copa do Mundo.

De acordo com a reportagem, o custo da contratação do zagueiro do Borussia Dortmund pode oscilar entre 50 e 60 milhões de euros, valor que se enquadra nos limites que o Real Madrid pode arcar no mercado de transferências.

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