Gol do Al Hilal revolta torcida do Flamengo: sono, Taça Guanabara e mais reações

Flamengo começa mal e toma gol do Al-Hilal; torcida reclama

Depois de tomar um gol do Al-Hilal na semifnal do , toricida flamenguista reclama da flata de vontade do time em campo.

É só o pegar um time um pouquinho bem treinado que tem uma dificuldade imeeeeensa... — Valenci (@luucas_valeenci) December 17, 2019

Flamengo ta dormindo em campo mané, como que pode bicho — Amaral (@mthsamaral) December 17, 2019

Flamengo deve estar sonhando com o até agora, pra estar dormindo em campo desse jeito. — Vinícius Christianes (@ViniChristianes) December 17, 2019

Flamengo entrou em campo achando q tava jogando taça guanabara — BIHEPTA 🏆🏆 (@_W33L_) December 17, 2019

Time do flamengo não entrou no jogo ainda — Wiv (@Wiv_alves07) December 17, 2019

Jogadores do Flamengo estão achando que estão jogando o Carioca, só pode.. tão dormindo em campo. — Breno Luiz (@BrennoLuizz) December 17, 2019

o flamengo ta errando passe demais — ناتاليا ᶜʳᶠ (@jauredtube) December 17, 2019

Cadê o flamengo que eu conheço jogando ????? — Rayner Bastos^^ (@RaynerJBastos) December 17, 2019