Gol de bicicleta mas nova derrota: Richarlison é a única coisa boa no Everton

Se o Everton não passa por seus melhores momentos em campo pela Premier League, os torcedores já podem acender uma fagulha de esperança com o retorno de richarlison aos gramados.

Após mais de um mês afastado por conta de uma lesão, o brasileiro voltou a campo neste sábado (15) e anotou um golaço de bicicleta no duelo contra o Norwich, que para a infelicidade do Everton não foi o bastante para evitar a derrota por 2 a 1.

Com o revés os Toffees estacionam na 15ª posição da tabela. Em 19 partidas disputadas até aqui no inglês, o time azul de Liverpool conquistou apenas 19 pontos, e já encosta na zona de rebaixamento da liga, que tem Burnley, Newcastle e o próprio Norwich.

De fora da convocação de Tite da última sexta (14) por conta de seu tempo de inatividade, Richarlison não precisou de muito tempo para mostrar que voltou bem da lesão na panturrilha. Desde a temporada 2018-19, quando foi contratado, o brasileiro já balançou as redes 37 vezes pelo Everton.

O gol saiu aos 15 do segundo tempo, quando o Everton já era derrotado por 2x0, com um gol contra de Michael Keane (aos 16) e outro de Adam Idah (18). O time azul até teve mais posse de bola e chances de gol, mas não conseguiu aproveitar a superioridade.

O Everton de Richarlison volta a campo no próximo sábado (22), contra o Aston Villa de Philippe Coutinho, que foi decisivo no empate 2x2 contra o United neste sábado, com um gol e uma assistência poucos minutos depois de entrar em campo.