Gol de Arthur Gomes? Torcida do Santos nem acredita e “esquece” corneta

O jovem atacante retornou de empréstimo após uma temporada na Chapecoense e fez o primeiro gol do Peixe em 2020

Aos 21 anos, Arthur Gomes começa a temporada 2020 envolto em dúvidas. Depois de ter sido emprestado para a , onde foi titular na equipe que terminou 2019 rebaixada para a , o atacante retornou ao ciente de que precisaria se provar para ter alguma chance de permanecer na Vila Belmiro.

E em seu primeiro jogo como titular em 2020, nesta segunda-feira (27) contra o , pela segunda rodada do , o jovem santista ganhou pontos com o técnico português Jesualdo Ferreira.

Sem poder contar com Marinho e Soteldo, Arthur foi titular e não demorou a balançar as redes: aos 22 minutos do primeiro, mostrou boa colocação para cabecear para o fundo das redes a bola cruzada por Felipe Jonatan – pouco depois o atacante deixaria o campo por causa de uma lesão.

Na comemoração, Felipe foi até a câmera do próprio Santos ao lado do companheiro de time e bradou: “respeita esse moleque aqui, respeita!”.

O pedido do lateral ajuda a explicar um pouco das reações dos santistas nas redes sociais. Com mistura de bom-humor, mea-culpa e incredulidade os seguidores do reagiram ao gol. Veja abaixo! Em campo, e com mais um em campo, os alvinegros tiveram muitas dificuldades e conseguiram uma vitória por 2 a 1 nos acréscimos do segundo tempo.

O Arthur Gomes fez gol, estou chocada#santosfc — laurão (@botelholaa) January 28, 2020

Jamais critiquei o Arthur Gomes e muito menos o craque Jean Mota que entrou em seu lugar. — GUEDES (@ojoaoguedes) January 28, 2020

