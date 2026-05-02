Gol contra desastroso de ex-jogador do Ajax na 90ª+10 minutos salva um ponto para o Bayern

O Bayern de Munique conseguiu, por um triz, somar um ponto no confronto contra o 1. FC Heidenheim. Na Allianz Arena, o espetáculo terminou em 3 a 3, depois que o campeão empatou nos acréscimos graças a um gol contra desastroso do ex-goleiro do Ajax, Diant Ramaj. Por muito tempo, parecia que o Bayern estava caminhando para uma rara derrota, mas um final de jogo bizarro acabou salvando a situação.

O que chamou a atenção foi que o Bayern poupou grande parte de suas estrelas de olho na partida de volta da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira. No primeiro tempo, por muito tempo, tudo parecia correr bem para o time da casa, que teve mais posse de bola, mas quase não criou chances. O Heidenheim, porém, cresceu na partida e aproveitou a primeira oportunidade real para marcar. Budu Zivzivadze abriu o placar após um escanteio e colocou os visitantes na frente.

Pouco depois, o placar chegou a 0 a 2, quando Eren Dinkçi aproveitou uma falha defensiva do Bayern e finalizou com frieza. O campeão não teve resposta e parecia desmotivado, até que Goretzka, pouco antes do intervalo, marcou o gol de empate com uma bela cobrança de falta. Com isso, ele manteve o Bayern ainda um pouco vivo.

Após o intervalo, Kompany colocou Harry Kane, Luis Díaz, Joshua Kimmich e Michael Olise em campo. O Bayern aumentou a pressão imediatamente, o que logo levou ao empate. Goretzka voltou a marcar, completando para o 2 a 2 após um escanteio.

O Bayern pensou em continuar pressionando, mas o Heidenheim surpreendentemente se manteve firme. Os visitantes esperavam pelo contra-ataque e continuaram perigosos nas transições. O Bayern perdeu precisão na finalização, apesar das chances de Kimmich e Olise, entre outros.

A quinze minutos do fim, o Heidenheim voltou a marcar e, desta vez, o gol foi decisivo. Após um contra-ataque rápido, Zivzivadze mandou a bola com precisão no canto oposto e colocou sua equipe novamente na frente: 2 a 3.

Aos dez minutos do tempo adicional, o Bayern conseguiu empatar: um chute de longe de Olise acertou a trave e, depois de bater nas costas do goleiro Ramaj, entrou no gol: 3 a 3. Com isso, o Bayern evitou por um triz uma rara derrota em casa.