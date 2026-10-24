Em um intenso clássico da cidade, foi preciso esperar até os 77 minutos para que o placar fosse alterado. O goleiro Mike Penders teve um papel extremamente infeliz no lance. Ele estreou como titular na Premier League na ausência do lesionado Emiliano Martinez, dono da posição.

Após um escanteio dos Spurs, Penders socou a bola para dentro do próprio gol depois de ser atrapalhado por Jan Paul van Hecke, do Tottenham. O zagueiro do Chelsea Maxence Lacroix ainda tentou salvar, mas só conseguiu afastar a bola depois que ela cruzou a linha.

Pouco depois, os acontecimentos se precipitaram quando o astro ofensivo dos Blues Cole Palmer foi expulso aos 80 minutos. O inglês havia recebido um cartão amarelo pouco menos de dez minutos antes e, após uma falta dura em Conor Gallagher, levou o segundo amarelo e foi mandado mais cedo para o vestiário.

Ex-atacante do Bayern Mathys Tel liquida o Chelsea

Os visitantes aproveitaram a vantagem numérica pouco depois para definir a partida. Aos 87 minutos, o ex-atacante do Bayern Mathys Tel fez bela jogada individual e marcou o gol que fechou o placar em 2 a 0.

Para os Spurs, foi a segunda vitória consecutiva depois de começarem a liga com seis jogos sem vencer. Na segunda-feira, a equipe havia derrotado em casa o recém-promovido Coventry City por 3 a 1. Com nove pontos, o Tottenham ganhou algum fôlego em relação à parte de baixo da tabela e subiu para a 12ª posição.

O Chelsea, por sua vez, perdeu pontos importantes na disputa por uma vaga na Champions League. A equipe do técnico Xabi Alonso permanece com 13 pontos e segue em quarto lugar, mas ainda pode cair na tabela ao longo da rodada.